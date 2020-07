In Copertina

La realtà delle playlist sta morendo o si sta consolidando?

Matteo Mori ci parla di un possibile calo di interesse da parte dell'utenza nei confronti delle playlist. .

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #30: Lazza scalza Guè Pequeno. “Karaoke” svetta tra i singoli

Le classifiche di vendita Fimi premia Lazza tra gli album, che si porta in vetta. Quarta settimana in testa tra i singoli per "Karaoke".

Classifica Radio Earone Settimana #30: “Karaoke” fa poker, ma Achille Lauro si avvicina

Quarte settimana in vetta per "Karaoke" dei Boomdabash e Alessandra Amoroso. Ottimo ingresso per DRD, mentre stentano Giusy ed Elettra e Baby K. .

Sanremo 2021: le dichiarazioni esclusive di Sergio Cerruti di AFI e Enzo Mazza di FIMI sull'abbassamento dell'eta per le Nuove proposte

Il parere discordante di due figure di rilievo della discografia italiana.

I Top & Flop di Amici di Maria De Filippi tra i non vincitori

Oltre 200 cantanti sono passati dal talent show di Canale 5 in questi 19 anni. Chi di loro ha ottenuto risultati pur non vincendo?.

Radio Date Estate 2020: tutti i nuovi singoli in uscita

Siamo arrivati all'ultimo appuntamento con il radio date prima della pausa dell'estate 2020.Come ogni anno, terremo costantemente aggiornato l'articolo con le nuove uscite fino a.

Tiziano Ferro pronto a rendere omaggio a Mango con la cover di una delle sue hit

Il cantautore di Latina è pronto a pubblicare un omaggio a Mango con un brano che Pino scrisse insieme a Lucio Dalla.

ESCLUSIVA: Amici 20, avvistati ad Amici Casting alcuni volti noti.

Anche quest'anno, per la ventesima edizione del talent show più longevo della televisione italiana, spuntano alcuni volti noti.

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

Quaranta canzoni selezionate dalla nostra redazione per i classico sondaggio dell'estate. La parola a voi.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Daniele Barsanti: “Forse questo periodo strano ci ha dato degli occhi diversi"

E' uscito "Le Commesse", il nuovo singolo del cantautore toscano Daniele Barsanti, scoperto da Saturnino.

Videointervista ad Alfa: “La musica è l'amico con cui mi confido"

Dopo il successo di "Cin Cin", "TeStA TrA Le NuVoLe pT. 2" e "pt.1", "Wanderlust!" e "Dove sei?", è uscito il nuovo singolo di Alfa "SuL Più BeLLo".

Videointervista a Giulia Penna: “Dal buio può sempre nascere qualcosa di positivo”

E' uscito il nuovo singolo di Giulia Penna Bacio a Distanza, accompagnato da un videoclip girato con l'iPhone insieme a tanti amici importanti!.

Videointervista a La Camba: "Facci Caso è nata da un'urgenza di comunicare!"

"Facci caso" è il titolo del nuovo singolo de La Camba, che torna con un pezzo a 7 anni di distanza dal precedente album.

Intervista a Donatella Rettore. Gli alti e i bassi della carriera, l'amore per Arisa e Noemi e le critiche a Tiziano Ferro e Mengoni

Intervista ad un'artista mai doma, in fuga dalle comodità per sentirsi libera oggi di dire tutto quello che le pare!.

Festival di Sanremo 2021. Cari Amadeus e Fiorello, state per affrontare il Festival più difficile di sempre...

Sanremo 2021. Amadeus e Fiorello sono da poco stati annunciati come presentatori (e direttori artistici) del Festival di Sanremo 2021.Un'edizione particolare sotto molto punti di vista. Innanzitutto perché sarà il primo grande show, il primo Festival, dell'epoca Covid-19.E per cercare di viverla al meglio, non solo la Rai ha deciso di puntare sul rassicurante Amadeus...

Lucio Battisti: dal 25 settembre il cofanetto “Rarities”, con 16 gemme

E' ora disponibile in pre-save e sarà in vendita dal 25 settembre "Rarities", il cofanetto che raccoglie 16 rarità del repertorio di Lucio Battisti.

Luna: dopo “Mi Dispiace Tanto”, è uscito a sorpresa “2002”, il primo Ep ufficiale

E' uscito "2002" il primo Ep ufficiale di Luna interamente prodotto da Big Fish. .

Coma_Cose diventano protagonisti delle opere di Fontanesi

La band è protagonista d'eccezione della nuova serie di stampe del visual artist Fontanesi .

La webstar Maryna pubblica il nuovo singolo "Lontano da te"

La webstar Maryna pubblica il secondo singolo cantato in italiano e spagnolo.

Arisa balla da sola. "Ricominciare ancora", il nuovo singolo, esce con la sua etichetta, la Pipshow

Questo nuovo brano porta la firma di Federica Abbate e Claudia Franchini.

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2020: per la 3a settimana in vetta Boomdabash & Alessandra Amoroso

"Karaoke" si conferma, per la terza settimana consecutiva, il brano più votato su Rtl 102.5.

Francesco Gabbani Inedito Acustico: al via l'atteso tour estivo

Prenderà il via il 26 Luglio da Majano (UD) il tour estivo di Francesco Gabbani Inedito Acustico, che si arrichisce ora di nuove date.

Zero Assoluto: il nuovo punto di un cerchio mai chiuso nel singolo “Fuori Noi” feat. Gazzelle (Testo e Audio)

E' uscito il nuovo singolo degli Zero Assoluto Fuori Noi feat. Gazzelle, che arriva a 4 anni dal precedente e festeggia idealmente un quarto di secolo di carriera.

Il Volo: rinviati al 2021 i concerti italiani del trio. Ecco il nuovo calendario

Il tour si svolgerà tra agosto e ottobre del 2021.

Willie Peyote Live 2021: la tournée è rinviata alla prossima primavera

A causa dell'emergenza sanitaria e le relative disposizioni, è rinviata alla primavera del prossimo anno il tour Willie Peyote Live 2021.

Fabrizio De Andrè e Pfm. Il Concerto Ritrovato, finalmente in Home Video con numerosi extra

Sarà disponibile dal 2 settembre in dvd e Blu-Ray Fabrizio De Andrè e Pfm. Il Concerto Ritrovato, il docu-film realizzato da Walter Veltroni.

Michele Pecora: sonorità gitane con contrabbasso e fisarmonica nel nuovo singolo “È già estate”

E' uscito il nuovo singolo di Michele Pecora "È già estate". Una soave dichiarazione d'amore alla stagione più calda dell'anno.

Creuza de ma per l'inaugurazione del Ponte San Giorgio. Svelati i nomi, ma Baccini non ci sta!

In occasione dell'inaugurazione del nuovo Ponte di Genova, verrà diffusa una nuova versione di Creuza de ma. Tra gli interpreti Vasco Rossi, Mina, Zucchero.

Laura Pausini: all'asta due capi per sostenere la causa LGBT

Il ricavato sarà utilizzato per un housing assistito per le persone più in difficoltà e per il fondo di mutuo soccorso del Comune di Milano.

Gianni Morandi riflette sul futuro discografico tramite un post sui social

Sono passati 3 anni dall'ultimo album di inediti di Gianni Morandi. L'artista, dopo un appuntamento in Sony, ha postato una interessante riflessione.

Ticketmaster comunica le nuove iniziative per il ritorno al live

Orchestra Sinfonica di Sanremo: finalmente avrà una sua sede, il Palafiori

La musica che gira: il punto della situazione e due grandi risultati ottenuti

Sugar Music Publishing & Warp Publishing siglano un accordo di sub edizione

Mini Meets Music Contest, il concorso per i talenti della scena elettronica

Assomusica con Inail rende disponibile il Vademecum delle macchine scenotecniche

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 24 luglio 2020

TESTO & CONTESTO SPRITZ CAMPARI: IL TORMENTONE DI MIETTA CI INSEGNA A DIRE "VATTENE, AMORE" CON STILE

Dai raduni dei fan club agli screenshot in diretta con cantante: come è successo?

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Renza Castelli: “Sai che c’è”, una risposta a una domanda mai fatta... (Testo e Audio)

Beba e Samurai Jay: fuori “Cringe”, brano che parla di tutto ciò che è imbarazzante

Giorgieness racconta la solitudine nel nuovo brano Hollywoo

Greta Portacci: con “Mi sono rotta il tacco” da il benvenuto nel suo bizzarro mondo

Ale Anguissola ha lanciato il nuovo singolo "Il 9 e il 6"

Candyboy: una straordinaria collaborazione con il rapper americano Yelawolf

Classifica Spotify Settimana #30: Rocco Hunt e Ana Mena irrompono in vetta e scalzano “Karaoke”

Certificazioni FIMI settimana #29: Tiziano Ferro, Liberato, Gaia, Giaime, "Karaoke" e...

Classifica Spotify Settimana #29: “Karaoke” guida una chart in cui regna la musica italiana

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #29: Guè Pequeno, Geolier ed Ernia alla guida di una Top10 rap/trap

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

