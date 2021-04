Arisa pronta a tornare con un nuovo singolo, “Ortica” scritto da lei tra napoletano e italiano

Arisa Ortica testo e significato del nuovo brano dell’artista.

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2021 con un brano scritto da Gigi D’Alessio, una canzone che ha confermato (semmai ce ne fosse stato bisogno) le incredibili doti vocali e interpretative di Arisa, la cantante è ora pronta a lanciare in radio e nei digital store un nuovo singolo.

Ortica, questo il titolo della canzone in uscita per Pipshow Srl su licenza Believe Digital, arriverà sulle piattaforme digitali e in radio venerdì 23 aprile ed è già in pre-save qui.

Arisa Ortica testo e significato

Questa nuova canzone è stata scritta dalla stessa Arisa ed è prodotta con il Maestro Adriano Pennino. Ortica è una canzone che parla d’amore attraverso un intimo e poetico testo in napoletano e in italiano. Un amore intenso che quando finisce si lascia dietro un dolore che ricorda il bruciore provocato dal contatto con le foglie dell’ortica.

Ortica, come la precedente Potevi fare di più, sarà incluso nel nuovo album di Arisa la cui data di uscita non è ancora stata svelata.

Ad oggi la cantante ha all’attivo sei album in studio, un Ep e due raccolte, con cui ha conquistato quattro certificazioni disco di platino (per i brani Malamorenò, La notte, Meraviglioso amore mio e Controvento) e due certificazioni disco d’oro (con L’amore è un’altra cosa e Guardando il cielo).

Al Festival di Sanremo, dove ha debuttato, Arisa ha ottenuto due vittorie: la prima nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano Sincerità, e la seconda nel 2014 nella categoria Campioni con Controvento. Nel 2015, inoltre, Arisa è stata co-conduttrice della 65° edizione del Festival.

Arisa Ortica testo e audio

In arrivo il 23 aprile