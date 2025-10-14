Arisa torna con “Nuvole”, una ballata che racconta fragilità e rinascita dopo l’amore

Arisa, testo e significato di Nuvole, il nuovo singolo anticipato live in alcuni concerti estivi, e in uscita il 17 ottobre.

Dopo Canta ancora, brano scritto da lei e colonna sonora del film campione di incassi Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri, con cui ha vinto il Nastro d’Argento 2025 per la Migliore Canzone Originale.

Nuvole arriva dopo un anno di riconoscimenti in Italia e all’estero: dal Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award ricevuto a Los Angeles, ai concerti in America e Giappone, fino alla selezione di una sua fotografia tra i volti protagonisti di Faces, la mostra fotografica all’aperto firmata ArtIcon esposta ad Arles, in Francia.

Arisa – Nuvole: testo e significato del nuovo singolo

Con Nuvole, Arisa firma un brano che è insieme confessione e liberazione. Un racconto di un amore che ammala e di una donna che, tra macerie e sogni dissolti, trova la forza di rinascere.

È un viaggio dentro la vulnerabilità e il coraggio, tra promesse mancate e cieli che tornano a schiarirsi.

Nuvole non è solo una canzone d’amore, ma un inno universale alla rinascita. Una ballata che mette in scena la fragilità e la forza, la caduta e la resurrezione. È la voce di chi ha imparato che anche le illusioni possono generare libertà, e che oltre il crollo, il cielo resta sempre aperto.

Il titolo racchiude il destino stesso del brano: le nuvole sono belle e mutevoli, ma non hanno radici, si dissolvono.

Una ferita che diventa rinascita

Nel testo, Arisa attraversa la ferita con la lucidità di chi ha conosciuto la disillusione. Labbra che non baciano ma inveiscono, mani che colpiscono invece di accarezzare, un cuore già scucito e un’anima strappata: è l’anatomia di un rapporto tossico, in cui l’amore diventa catena.

Eppure, dentro la sofferenza, cresce un seme di resistenza: fingere indifferenza, sopravvivere, guardare in faccia il “lupo nero” e non temerlo più.

La chiusura del brano è un atto di trasformazione, quasi una rinascita spirituale:

“E raccolgo le lacrime di ogni mattino, io ci impasterò il pane per la libertà.”

Non più vittima, ma alchimista del proprio dolore, la protagonista trasforma le ferite in nutrimento, il dolore in libertà.

TESTO

Nuvole di sogni come bolle di sapone nell’aria

la mia vita è scivolata nella tua, amore che ammala

E raccolgo le lacrime di ogni mattino, io ci impasterò il pane per la libertà

Testo completo in arrivo