Ariete torna a collaborare con Michelangelo: esce “Un’altra ora” storia estiva di un amore appena nato

Ariete testo e significato del nuovo singolo Un’altra ora.

Uscrità venerdì 19 maggio Un’altra ora, il nuovo singolo cantautrice classe 2002 Ariete.

Il brano sarà disponibile in radio e in digitale ed è prodotto da Michelangelo, musicista multiplatino conosciuto per le pruduzioni di Blanco, con cui Arianna Del Giaccio ha già collaborato in Castelli di Lenzuola (certificato ORO). Il nuovo singolo, Un’altra ora, ha sonorità elettroniche e coinvolgenti e arriva in tempo per l’estate.

Un’altra produzione importante per Ariete dopo il brano del Festival di Sanremo 2023, Mare di Guai, a cui ha collaborato Dardust.

ARIETE – UN’ALTRA ORA – testo e SIGNIFICATO

In questo nuovo brano la cantautrice racconta di un amore appena nato e lo fa utilizzando il linguaggio diretto e tipico della sua generazione, così come è nel suo stile.

L’ambientazione è estiva, stagione che viene evocata da frasi come

scaldi piano ma senza bruciare

sole in terra

occhi di mare

Le immagini dell’estate sono la metafora dei sentimenti che si provano quando ci si innamora e la vicinanzia non è mai abbastanza.

portami su, voglio di più ancora

Tutto ciò che è intorno sembra migliore.

panorama di stelle colora il cielo

Ricordiamo che dal 17 ottobre Ariete sarà in tour per la prima volta nei palazzetti (leggi qui). Queste le date già annunciate.

ARIETE UN’ALTRA ORA TESTO

In arrivo dal 19 maggio.

ARIETE – TOUR 2023

17 ottobre – Bari @ Palaflorio

18 ottobre – Palapartenope – Napoli

21 ottobre – Palazzo Dello Sport – Roma

24 ottobre – Bologna @ Unipol Arena

27 ottobre – Mediolanum Forum – Assago (Milano)