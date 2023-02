Torna a settembre, con un decennio di musica in più, Arena Suzuki dai 60 ai 2000

Chiusa l’avventura al Festival di Sanremo 2023 e in attesa che a partire da maggio/giugno iniziano ad arrivare nuovi brani al direttore artistico per la nuova edizione della kermesse, Amadeus, instancabile come sempre, è già al lavoro sul cast di Arena Suzuki dai 60 ai 2000.

Lo show evento sarà registrato come ogni anno a settembre all’Arena di Verona in tre serate dal 18 al 20 settembre 2023 per poi andare in onda su Rai 1 nello stesso mese.

Quella che vedremo l’autunno prossimo sarà la terza edizione dello show e, dopo aver aggiunto nella seconda la decade degli anni ’90, Amadeus questa volta arriva fino ai 2000. Da qui il nuovo nome.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 cast e biglietti

Le prevendite dei biglietti per partecipare all’evento sono già disponibili al link qui sotto. Sono disponibili biglietti per una singola data a partire da 21,50 €, ma anche abbonamenti per due o tre date.





Al momento è ancora presto per conoscere il cast di artisti, italiani e internazionali, che Amadeus coinvolgerà in Arena Suzuki dai 60 ai 2000, appena ci saranno novità in merito le potrete trovare sul nostro sito.