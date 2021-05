In attesa de Il Volo appello per tenere aperta l’Arena di Verona fino alle ore 24

Il Volo sta per tornare all’Arena di Verona e, per l’occasione, parte un appello del sindaco della città e presidente dell’Arena, Federico Sboarina, e dell’amministratore delegato dell’Arena della società Arena di Verona S.r.l. e direttore artistico per i concerti live e gli eventi televisivi.

L’11 maggio 1946 la Scala di Milano riaprì al pubblico dopo la Liberazione… a settantacinque anni di distanza, nel difficile periodo che tutti viviamo, l’Arena di Verona si batte per riaprire.

Il Volo infatti, l’11 maggio 2021, sarà a Verona per lanciare l’evento del 5 giugno in onore di Ennio Morricone e, nell’occasione, canterà all’Arena il Canto degli Italiani, che verrà trasmesso in TV il 2 giugno, per la Festa della Repubblica.

ARENA DI VERONA – L’APPELLO

A seguire l’appello lanciato:

“Facciamo questo appello con un obiettivo, alla portata nostra e delle nostre Autorità: che l’Arena di Verona, per non morire, possa accogliere nei suoi spettacoli almeno 6 mila spettatori fino a mezzanotte – ALL’ARENA IN 6 MILA FINO ALLE 24.00 – e che il suo primo evento internazionale, Il Volo – Tribute to Ennio Morricone, in programma sabato 5 giugno e trasmesso in Italia e negli Stati Uniti d’America, possa avvenire con tale presenza di pubblico, per diffondere all’estero un’immagine incoraggiante del nostro Paese.”

A seguire DIECI BUONE RAGIONI per accogliere questo appello compilate dal Sindaco e dallo staff: