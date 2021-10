Arena di Verona... la stagione 2022 sarà nel segno dell'internazionalità. E poi Måneskin e il ritorno di Amadeus

ARENA DI VERONA 2022. Si lavora alla nuova stagione

In questo 2021 così sofferto per il mondo dello spettacolo, l’Arena di Verona si è consacrata tempio della musica italiana.

Con una programmazione fittissima, che ha ospitato per Live e TV oltre 300 artisti tra concerti unici, eventi TV e appuntamenti in live streaming, l’Arena ha affermato la sua centralità sia per la qualità e l’imponenza delle manifestazioni artistiche, sia per essere stato l’unico luogo per eventi in Italia ad aver ottenuto la capienza di 6000 persone.

«È stato un 2021 ricco di grandi soddisfazioni. Accendendo l’Arena, abbiamo acceso Verona e anche l’Italia. E adesso ci buttiamo a capofitto nel 2022 verso la rinascita al 100%»: lo ha annunciato Gianmarco Mazzi, amministratore delegato di Arena di Verona Srl e direttore artistico per gli eventi Live e TV.

ARENA DI VERONA. IL SUCCESSO DELLA STAGIONE 2021

In poco meno di quattro mesi, oltre 27 milioni di telespettatori solo in Italia hanno potuto apprezzare gli eventi svoltisi nello scenario dello storico anfiteatro.

La stagione ha preso avvio con il concerto Il Volo – Tributo a Ennio Morricone trasmesso da Rai 1 (25,8% di share, 4.702.000 telespettatori in Italia e ben 90 milioni negli Stati Uniti, grazie allo speciale in lingua inglese).

Particolarmente degne di nota le due prime serate presentate da Amadeus su Rai 1, Arena ’60 ’70 ’80: un viaggio nella memoria musicale collettiva che avrà, come annunciato dal presentatore, una seconda edizione (il ritorno è previsto per il 12 e 14 settembre 2022, prevendite già disponibili dal 7 ottobre sul circuito Ticketone).

Come non ricordare, poi, l’eccezionalità dei tre appuntamenti in prima serata su Rai3, LA GRANDE OPERA ALL’ARENA DI VERONA raccontata da PIPPO BAUDO e ANTONIO DI BELLA o il valore culturale del Premio Diva – Arena di Verona official Award, che ha riconosciuto i meriti di artisti importanti per la vita musicale del nostro Paese.

Tra gli altri hanno ricevuto il premio, consistente in una scultura rappresentante una figura femminile con l’Arena a incoronarle il capo, Amadeus, Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Diodato, Il Volo, Emma, Carmen Consoli.

Numerosi e monumentali gli anniversari musicali celebrati sul palco dell’Arena: i 10 anni di carriera di Emma, i 25 anni di carriera di Carmen Consoli, i 50 anni di carriera di Jerry Calà con lo spettacolo Buon Compleanno, Jerry! e 40 anni dall’uscita del disco “La voce del padrone“ del compianto Franco Battiato, omaggiato con un concerto tributo Invito al viaggio (21 settembre).

Il concerto dei 30 anni di carriera di Marco Masini ha chiuso la stagione, ma è già ufficiale la promessa di una stagione 2022 con una spiccata vocazione all’internazionalità.

ARENA DI VERONA 2022 VERSO L’INTERNAZIONALITÀ

In conferenza stampa, oltre all’annuncio della seconda edizione di Arena ’60 ’70 ’80, sono stati comunicati alcuni appuntamenti imperdibili già fissati nella programmazione.

L’apertura della nuova stagione sarà affidata, il 23 aprile, ai MÅNESKIN, gli artisti che in questo momento stanno rendendo grande il nome dell’Italia nel mondo.

Tra i nomi internazionali spiccano ancora i Simple Minds, ma anche artisti che hanno scelto l’Anfiteatro come unica tappa italiana del loro tour: Nick Gave, Gorillaz, Kiss, Toto, Scorpions.