Proseguono a grandi falcate i lavori di avvicinamento al prossimo Festival di Sanremo, che si svolgerà come è noto dal 2 al 6 marzo 2021. Oggi, a poche ore dalla pubblicazione dei nomi dei 61 giovani che si sfideranno per conquistare 6 posti, è stata resa nota la composizione della commissione di Area Sanremo 2020.

“Siamo felici di annunciare questa commissione eterogenea, complementare e di qualità. E lo siamo anche per la risposta che i giovani artisti stanno dando, avendo già oltrepassato le 200 domande di iscrizione. Siamo fiduciosi del fatto che Area Sanremo vivrà, nonostante il periodo difficile, una grande edizione.”

Queste le parole di Livio Emanueli, Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max. Questi i nomi prestigiosi dei componenti della commissione che quest’anno valuterà i ragazzi che si iscriveranno all’unico concorso che porterà due artisti sul palco dell’Ariston.

Vittorio De Scalzi, Presidente della Commissione, ha trascorso una vita con i New Trolls, partecipando anche 7 volte al Festival di Sanremo.

Gianmaurizio Foderaro è stato membro della giuria di selezione di Sanremo Giovani nelle edizioni di Gianni Morandi e Carlo Conti. Voce storica e inconfondibile da una vita ai microfoni di Radio Rai.

Rossana Casale è cantautrice e vocal coach. Ha partecipato a 5 Festival di Sanremo cogliendo nel 1993 un terzo posto in coppia con Grazia Di Michele.

Erica Mou è una cantautrice dalla forte personalità, ironica e istrionica. Ha partecipato al Festival 2012 dove si è piazzata al secondo posto tra i giovani conquistando il Premio della Critica e quello della Sala Stampa Radio e Tv.

G-Max è parte del duo Flaminio Maphia, con cui ha suonato in tutta Italia. Da anni è attore e conduttore televisivo e radiofonico.

AREA SANREMO 2020

Le audizioni live di Area Sanremo 2020 si svolgeranno nei giorni 24/25 ottobre, 31/1 novembre e 7/8 novembre. Culmineranno con la finale del 21/22 novembre, quando verranno decretati gli otto vincitori del concorso. Da questi ultimi, la commissione Rai sceglierà i 2 partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

Le audizioni si svolgeranno al Palafiori, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. I corsi preparatori invece non si terranno in presenza, ma saranno on line.

Riconfermata la partnership con Nuovo Imaie e CPM Music Institute come Educational Partner. Mentre Rai Radio Tutta Italiana è Media Partner del concorso.

Quest’anno il numero dei partecipanti sarà a numero chiuso per le prime 600 domande d’iscrizione, per ottimizzare le procedure e garantire al personale e ai partecipanti una corretta e sicura affluenza, una migliore gestione dei flussi e una continua sanificazione.

Anche quest’anno l’iscrizione al concorso sarà gratuita.