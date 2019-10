Area Sanremo 2019: svelati i nomi dei 65 candidati alla fase finale

Il Festival di Sanremo 2020 si avvicina e dopo che la Rai ha comunicato i nomi dei 65 che si esibiranno davanti alla Commissione presieduta da Amadeus (Qui il nostro articolo), ora sono stati svelati coloro che si giocheranno ulteriori due posti sul palco del Teatro Artiston tramite Area Sanremo 2019 (Qui la nostra intervista a Livio Emanueli, nuovo Presidente del CDA dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo)..

Anche in questo caso la Commissione ha selezionato 65 candidati che sono stati ammessi alla fase finale che si terrà al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo nei giorni 8 e 9 novembre.

Il presidente di commissione Vittorio De Scalzi ha dichiaratp:

“È stato un lavoro lungo e difficile, vista la grande e inaspettata quantità degli iscritti, e la qualità davvero ottima delle voci e delle canzoni. La giuria estremamente eterogenea, con gusti ed estrazioni artistiche diverse ha avuto un compito difficile, anche se spesso l’emozione della proposta stessa mette tutti d’accordo. È stato bello ritrovarsi talvolta a intonare insieme i ritornelli appena sentiti. Le esclusioni non sono mai una cosa facile, ma noi non consideriamo nessuna canzone o nessun artista bocciato, e ci auguriamo che questa sia stata solo una delle tante possibilità ed esperienze che questi ragazzi hanno vissuto. A tutti va l’augurio di un percorso ricco di soddisfazioni e l’invito a provarci ancora senza mai arrendersi.”

AREA SANREMO 2019 – I CANDIDATI ALLA FASE FINALE.

Ecco i nomi in rigoroso ordine alfabetico selezionati dalla Commissione riunita sotto la direzione artistica di Massimo Cotto, presieduta da Vittorio De Scalzi e formata da Teresa De Sio, Petra Magoni, Andy dei Bluvertigo e Gianni Testa, che ha esaminato un totale di 719 canzoni proposte dagli 850 iscritti. Ecco i nomi dei 65 finalisti, con il titolo del brano con cui cercheranno il pass per il Teatro Ariston.

Adabell Si Aprano I Sipari

Alessio Simone Garibaldi

Aran Danilo Fidati Di Me

Aucello Simone Pezzi Di Noi

Billies Infetto

Boschiero Alberto Il Cielo Di Berlino

Branciforte Jaqueline Game Over

Brunelli Francesco (Goji) Fatti Del Bene

Caldo Alessio Senza Fiato

Campagna Giovanni Se Tu Non Sei Qui

Castellano Roberta Più Peccati Te

Checchi Filippo Dentro Piove

Ciarcia Stefano Petrolio

Ciaroni Giulia Solo Il Tuo Coraggio

Cordio Pierfrancesco Emozioni Elementari

D’albore Miriana Come Un Quadro Di Monet

D’Arbenzio Luca Ferro

Daudia Scorpione

Della Longa Davide Sembravi Un Bambino

Deshedus Countdown

Di Lauro Marco Sentimentale E Cinico

Dito Veronica Chi Se Ne Frega

Falanga Felice Le Nostre Litigare Al Mare

Faustini Matteo Nel Bene E Nel Male

Fiorani Lavinia Alzati

Foddanu Carlotta Fidarmi Di Te

Fraraccio Davide Confini Del Silenzio

Gabriella Martinelli e Lula Il Gigante D’acciaio

Gatti Francesca Non Dimenticare Mai

Gerardi Alessia Atipica

Grasso Sandy Contronatura

Gridelli Gianmarco Ti Porto Con Me

Le Girls L’amore Arriverà

Leo Alex A Cuore Fermo

Lever Mattia A Venezia

Magli Camilla Eterno Rosso

Maiolo Giulia Suzanne

Manca Arianna Andarsi Bene

Marchetti Massimiliano Costo Zero

Martucci Saverio Il Vino Bianco

Mazzella Flaminia Cenere Ormai

Mininni Alessio Vaniglia

Miola Francesca Non So Più L’amore

Modugno Alba Non Sei Parigi

Paganelli Christian La Grande Muraglia

Palma Ludovica Ad Occhi Chiusi

Palmieri Stefano Fotogenica

Papa Fabiana Finalmente Ho Me

Pellicoro Mattia La Strega

Pezzotti Simone Luce Stellare

Pregnolato Claudia Ti Amo E Non Lo Sai

Rez Emilio Dott. Jekyll E Mr. Hide

Riontino Savino F@Ck

Riso Andrea T.S.O.

Risso Giorgia Oasi Bugiarda

Ruffolo Rachele Occhi Lucidi Di Vento

Sada Rosa Nera

Saltarelli Pier Cheope Cadenze Irregolari

Secreti Giuseppe Chissà Se Passerai

Speranza Unico Ricordarmi Chi Eri

Tegolo Daria Champs Elysees

The Coraline Libero Pensiero

Trio Kaos Dimensione Quantistica

Ungaro Maria Luigia Marcia Dei Brutti

Vaimo & Kefren Lasciami Sognare

