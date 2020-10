Una nuova soddisfazione per Dardust che è stato scelto dalla Apple con la sua Sturm I – Fear per la colonna sonora del nuovo iPhone 12 Pro.

Il colosso informatico Apple Inc. infatti, all’interno del keynote annuale Apple per il lancio di presentazione dei nuovi prodotti, uno degli eventi mediatici più importanti del mondo, ha scelto il brano del compositore italiano.

Le parole di introduzione del CEO di Apple Tim Cook lasciano spazio alle note del brano di Dardust che fa da colonna sonora al visual di presentazione delll’attesissimo iPhone 12 Pro come potete vedere nel video a seguire.

Dardust si unisce così ad una sofisticata e ristretta schiera di artisti che Apple ha supportato nell’ultimo ventennio tra cui Feist, Ludovico Einaudi e Billie Eilish.

Un metaforico cammino che parte da Ascoli Piceno, una delle città storiche del Rinascimento e, attraverso Dardust arriva a Cupertino, la capitale del Rinascimento moderno.

Ecco la dichiarazione dell’artista al riguardo:

“La cosa che mi fa più piacere e’ che abbiano scelto il pezzo più osato del disco. Quello più di rottura rispetto al genere neoclassico, il brano più complesso da realizzare del disco perché pieno di nuovi equilibri da conquistare. Per questo sono doppiamente felice perché la mia visione di estremizzare tutto in un modo o nell’altro e’ stata presa e condivisa da un colosso come Apple.”

Sturm I – Fear è contenuto in S.A.D. STORM AND DRUGS il disco di Dardust uscito a gennaio 2020 per SONY MUSIC MASTERWORKS & ARTIST FIRST.

Dardust è attualmente un pianista italiano tra i più ascoltati al mondo con oltre 35 milioni di riproduzioni, conosciuto in Italia e all’estero per il suo suono unico e inconfondibile e per aver scritto musiche che hanno accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl e l’NBA All Star Game, e che ora firma la colonna sonora di un’altra importante campagna di lancio internazionale.

Nel frattempo procedono con altrettanto successo le altre attività dell’artista in ambito musicale. Quella di autore e quella in chiave pop, come autore e produttore, con lo pseudonimo di DRD.