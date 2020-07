Apice lancia il singolo dal sapore esistenziale “Precipitare”

Il cantautore ligure Apice ha pubblicato sei mesi fa il suo album d’esordio, Beltempo. Adesso, torna sulle scene musicali con un nuovo singolo inedito, Precipitare. Il brano (La Clinica Dischi) è negli store dal 3 luglio 2020.

La canzone ha una dimensione esistenziale: descrive uno stato d’animo, ma anche ciò che succede nella realtà intorno. Il brano racchiude anche le sensazioni legate a questa estate così particolare.

In Precipitare, Apice canta: “Precipitare alla fine del giorno, per sapere come si fa a diventare buio. Spegnersi nell’eco del suono, che torna silenzio, senza farsi rumore. Fare come il cielo, che sa specchiarsi nel mare prima di caderci dentro, nel moto perpetuo di geometrie esistenziali per cuori disordinati; fare come la terra, che sa celare i suoi frutti per proteggerli dalle ingiurie del tempo, prima che si facciano alberi. Fare come il fiume, fino a passarmi accanto per scoprire quant’è difficile trovare ancora l’alba dentro l’imbrunire”.

Il singolo è stato prodotto, registrato e mixato da Leonardo Lombardi (ELLE) presso La Clinica Dischi. La masterizzazione è di Salvatore Addeo presso AEMME Studios.

Ecco chi è Apice

“APICE è l’odore di sale che si incolla alla pelle e ti lascia l’ultimo profumo d’estate nelle fresche sere di settembre, quando il mare saluta gli ultimi bagnanti e l’acqua si fa più scura.

È l’eco di un disco di cent’anni fa, di cui non ricordi il nome ma non dimentichi la voce; è nell’abbraccio di chi sa aspettarsi come le stazioni aspettano i treni, in eterno ritardo sugli orari.

È l’eco di fanali lontani, lucciole nel buio di una notte tanto nera da poterla bere.

APICE è la sua voce e gli ottantotto tasti di una tastiera, in mezzo ai quali il bel tempo sta per arrivare, prima che scenda la sera“.

Questa è la biografia che il cantautore ha pubblicato sulla sua pagina Facebook. L’anno scorso, Apice ha vinto il Premio Fabrizio De André 2019. Ha esordito con l’album Beltempo, che è stato accolto con entusiasmo dalla critica e dal pubblico. Dopo una lunga permanenza su Scuola Indie con i due singoli Lucciole e Ciao, adesso torna a far sentire la sua voce con Precipitare.

Questo non è però l’unico progetto di Apice per questa estate. Il cantante ha annunciato sui suoi social l’arrivo di un’altra sorpresa. Per restare aggiornati, potete visitare la pagina Facebook e il profilo Instagram di Apice.