Antonio Marino: fuori “Frida”, brano del finalista di All Together Now

E’ uscito Frida (Pizzicato Music / Believe), il nuovo singolo di Antonio Marino, finalista della terza edizione di All Together Now, il game show musicale di Canale 5, condotto da Michelle Hunziker.

Frida è una produzione Italo-Belga con atmosfere elettropop e synth tipiche degli anni ’80, registrato al K7 Studio di Bruxelles. E’ stato scritto e composto da Antonio Marino con Hinca, che ha curato gli arrangiamenti e la produzione artistica, e con Francesco Silvestri e Phunk Investigation (Stefano Silvestri).

“L’unico modo per superare un momento di sofferenza è passarci attraverso perché dall’altra parte ci sarà sicuramente qualcosa di bello. Frida nasce così dalla volontà di amare prima di tutto se stessi per poi accogliere qualcun altro, abbandonando l’idea di un amore tormentato alla Frida Kahlo per sceglierne una decisamente più positiva.”

Queste le parole di Antonio Marino, artista noto anche per la partecipazione nel 2008 a X Factor nella squadra capitanata da Simona Ventura e nel 2018 a The Voice of Italy nel team di Cristina Scabbia.

ANTONIO MARINO FRIDA

Il brano è accompagnato da un videoclip scritto da Fabio Coconuda per la regia di Antonio Levita, girato presso la sala di posa FRM63 di Napoli.