Uscirà dall’11 dicembre il nuovo album di Antonino Christmas, un disco natalizio anticipato dal singolo Oh Holy Night, che sarà accompagnato da un suggestivo videoclip girato in un teatro vuoto.

L’annuncio è stato dato direttamente dall’artista di Amici 2005 con un post su Instagram.

“Ho deciso di incidere il mio primo album Natalizio, si chiama ‘Christmas’ e se è certo che la musica accorcia le distanze, allora ecco il modo per incontrarci, abbiamo ed avremo sempre la fortuna di arrivare con la musica dove in questo momento anche un abbraccio sembra essere una lunga attesa.

Ma abbiamo occhi per guardarci, ricordi, emozioni, pensieri e un’infinita immaginazione. Siamo custodi fedeli di sorrisi e abbiamo una colonna sonora nella testa, per ogni momento della nostra vita.

Saremo tutti più lontani in questo Natale e sarà un altro sacrificio, lo so, ma sempre pronti a ritornare ai nostri posti.

Seduto in questo teatro vuoto, circondato da un silenzio nuovo e inaspettato, arriverò da voi, con la mia voce, tra le luci accese di questo Natale.”