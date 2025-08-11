Antonella Ruggiero a Piero Cassano: “Verrà il tempo di raccontare quanto accaduto tempo fa”. Nuovo scontro social tra ex Matia Bazar

Nuovo capitolo nello scontro a distanza tra Antonella Ruggiero e Piero Cassano, due figure storiche dei Matia Bazar. Dopo la lunga intervista rilasciata dalla cantante al Corriere della Sera e la durissima replica dell’ex compagno di band, la vicenda si è arricchita di un botta e risposta social che, almeno secondo Cassano, dovrebbe ora concludersi.

Dopo giorni di silenzio, la 72enne artista – voce dei Matia Bazar dal 1975 al 1989 e oggi affermata solista – ha pubblicato sui propri canali social una frase che, pur senza nominarlo direttamente, appariva inequivocabilmente rivolta a Cassano:

“Gente che parla di cose che non sa, che non ha idea, nemmeno lontanamente, di quel che è accaduto tanto tempo fa. Ma verrà il tempo”.

Un messaggio breve ma dal tono deciso, che lascia intendere una volontà di chiarire, ma non nell’immediato, gli episodi e le motivazioni dietro quanto accaduto “tanto tempo fa”.

L’ex tastierista e fondatore dei Matia Bazar non ha tardato a rispondere, postando un nuovo messaggio pubblico in cui rivendica il proprio ruolo nella storia della band e nella carriera di Ruggiero. Questa volta, però, annuncia anche la volontà di non proseguire oltre con la polemica.

“Ciao Antonella leggo solo ora. Guarda che non mi chiamo ‘Gente’ ma Piero… Piero Cassano. Se quel Gente è riferito a me, come credo, il tutto è ancor più squalificante.

Ho un mio nome preciso, come precisi sono sempre stati i nomi di Giancarlo ed Aldo che, invece di definirli come li hai definiti tu, avrebbero meritato di essere menzionati in maniera diretta, con almeno un minimo di affetto, di rispetto, cuore e sentimento. E ciò vale anche per Mauro Sabbione.

Antonella, sono Piero: quello che più di tutti ti ha voluto nel 1975 ad ogni costo, come Voce dei Matia Bazar. E questo dopo che con Aldo scrissi un tuo primo singolo da solista nel 1974, periodo ante Matia: La Strada Del Perdono. Me lo sono riascoltato ancora 5m fa su YouTube… bellissimo logicamente per me. Io non so? Non ricordo? Può darsi. Ma tu? Ricordi veramente tutto?

Ti auguro una buona serata e buona vita sempre.

P.S. Modifica al post. Non risponderò più a prossimi post di Antonella. Voglio tirarmi fuori da queste diatribe che credo offendano molti di voi, e mi fanno male. Ognuno ha il suo carattere… ricordate tutti comunque che Antonella ha una voce davvero unica”.