Sarà disponibile dal 20 marzo Rondine, il nuovo singolo di Yharon. Il brano racconta la storia d’amore di una coppia che vive un rapporto a distanza con tutte le difficoltà che questo comporta.

“La canzone vuole trasmettere all’ascoltatore quella mancanza che si prova quando due persone, unite dall’amore, non hanno la possibilità di vedersi e condividere ogni giorno il quotidiano. La metafora della rondine è l’esempio più giusto e d’impatto per descrivere la sensazione della mancanza e soprattutto la voglia di volare via come le rondini ogni volta che la coppia si riunisce.”

Queste le parole di Yharon, nata il 12 gennaio 2002 a Lelystad nei Paesi Bassi. Così la giovanissima artista prosegue:

“Le ragazze della mia età cercano un amore pulito, sincero e leale; un ragazzo, dove identificarsi, e credere nell’amore che ci fa sentire uniche. La metafora della “rondine” rileva il senso di libertà di riuscire a volare in un mondo nostro senza paure, credendo in noi stesse con la purezza e l’innocenza di un’età piena di emozioni e la voglia di esplorare ma con tanta semplicità.”

La musica per Yharon rappresenta la salvezza, in quanto l’ha aiutata a uscire dal circolo vizioso del bullismo. All’età di 8 anni scrive la sua prima canzone e a 12 vince i campionati regionali di danza Hip Hop e in seguito scrive il brano Yeah.

Nel 2016 esce Il buio in collaborazione con Irene Arabia, brano contro la violenza sulle donne. Dopo il buon riscontro del singolo escono Resta qui, Non fermarti (feat. Esa) e Musica, brano con cui partecipa ad Area Sanremo e conquista il Premio FIM Music 2017.

Negli anni ha accumulato esperienza di palco, aprendo i concerti di Lowlow, Mostro, Ensi, Nitro, Cristian Marchi, Blocco Boys, GionnyScandal, Lazza e tanti altri.

ANTEPRIMA VIDEO YHARON RONDINE

Il singolo è accompagnato da un videoclip girato in provincia di Milano dal regista Maurizio Ghiotti che spiega:

“La clip restituisce un’atmosfera pulita e intatta lontano dalle rumorose città caotiche, dove l’artista può contemplare la natura circostante. Un’occasione di riflettere sull’amore e sui propri sentimenti.”

RONDINE – IL TESTO

Autore e compositore: Shiaron Isabella Belloni

Ti vorrei qui accanto a me

Volare in cielo si come una rondine

sei tutto ciò che mi fa stare bene

Ogni Secondo lo voglio passare insieme a te

Ei

vuoi sapere ciò che provo

guardami nei miei occhi

si fallo in quel modo

Per me non è un gioco tu sei davvero importante lo sai che io muoio dentro nel vederti un po distante

ti ho visto su quel palco ti giuro troppo wow

Occhi nocciola ghiaccio si davvero wow

Mi perdo in un tuo abbraccio sembra di volare in altro

siamo come due aeroplani in alta quota

Wow

Scrivi su whatsapp

ho aperto la tua chat

Sei sempre in sbattimento in viaggio in un altra città

accorgiamo le distanze dimmi dove Vengo li siamo come calamite una magia udinì

Dimmi chi

ti può dare quello che ti darò io

Ho un sogno tipo che io sono tua e tu sei mio

Un brivido costante che non accenna fermarsi credimi farò di tutto voglio riabbracciarti

Ti vorrei qui accanto a me

Volare in cielo si come una rondine

sei tutto ciò che mi fa stare bene

Ogni Secondo lo voglio passare insieme a te

Se ti penso sorrido nel mio cuore tu sei inciso

Chi l’avrebbe detto amore all’improvviso

Non te lo so spiegare ma vedo che hai gia capito

Non faccio a meno di te tutta colpa di cupido.

Il mondo gira ma noi due restiamo fermi

Si tu sei il mio mondo

il mio mare di sentimenti

Come il sole risplendi

le tue parole magiche poesie dei miei risvegli attimi calienti

Ho i brividi se immagino ad averti qui con me

Manca quasi il respiro se stai così vicino

Sei la mia ispirazione ogni volta che scrivo

Sogno ad occhi aperti ogni giorno il tuo arrivo

Non chiedo molto

voglio solo te con me non chiedermi il perché lo sai fin troppo bene

e non ho paura

la favola più bella siamo io e te insieme

ti vorrei qui accanto a me

Volare in cielo si come una rondine

sei tutto ciò che mi fa stare bene

Ogni Secondo lo voglio passare insieme a te

Ti vorrei qui accanto a me

Volare in cielo si come una rondine

Foto di Riccardo Ferro