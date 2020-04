E’ uscito in digital download Il Mio Canto Libero, il celeberrimo brano di Lucio Battisti reinterpretato da Wanda Fisher e prodotto e distribuito da SAAR Records.

La cantante italo-americana prestò la sua voce ai cori originali del brano di Battisti. Nella reinterpretazione ha scelto di farsi accompagnare dal Coro della Città di Napoli diretto dal Maestro Carlo Morelli, attuale direttore d’orchestra del Teatro San Carlo della città partenopea.

Queste le parole di Wanda Fisher che prosegue:

Questo grande classico della musica italiana è stato recentemente ripresentato da Giulio Rapetti Mogol con un nuovo testo, in onore dei medici e del personale sanitario italiano in prima linea nella lotta al Coronavirus, che hanno fatto de Il mio canto libero il loro inno (Ne abbiamo parlato Qui).

Così dichiara il Maestro Carlo Morelli.

L’intero progetto sostiene la Croce Rossa Italiana attraverso una campagna di donazioni, per dare un aiuto concreto e mandare un messaggio di vicinanza a tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per sostenere la popolazione così duramente colpita.

Il brano è accompagnato da un videoclip in anteprima su All Music Italia. Così lo presenta Wanda Fisher.

“Unitamente al brano ci sarà anche un video realizzato in maniera amatoriale, data la situazione, non potendolo fare a livello professionale trasmettendo comunque una forte emozione per la presenza di un coro fantastico diretto dal Maestro Carlo Morelli che è un grande e con un arrangiamento realizzato magistralmente da Giovanni Rosina, dando un’ulteriore emozione e sensibilità per chi lo ascolta.”