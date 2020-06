Sono passati poco più di 6 mesi dalla fase televisiva pomeridiana di Sanremo Giovani. Tra gli artisti interessanti che non riuscirono a conquistare un posto sul palco dell’Ariston c’è Mike Baker, che si presentò con l’intenso brano Stupido (Ne abbiamo parlato Qui).

Ora l’artista torna con il singolo Una Vita Come Te (Musicantiere). Il videoclip diretto da Angelovideoreporter è in anteprima su All Music Italia.

L’artista, nato da madre cinese e padre sardo, propone ora un pezzo in cui convivono due anime. Da una parte la vena cantautorale italiana e dall’altra influenze legate all’indie pop. Un crescendo ritmato che sale di intensità fino a diventare una canzone da cantare, ballare e su cui emozionarsi.

Il testo parla di una protagonista che vive quotidianamente una vita perfetta e irreale.

“È una canzone che per alcune frasi cade a pennello con la situazione abbiamo vissuto a causa del virus; adesso però può suonare come un inno di rivalsa, il riprendere a vivere, ritornare alla vita di prima. La mia realtà è circondata da piccoli sogni che perdono pezzi, dove tutto il mondo va a rotoli e io vorrei solamente… ballare.”

Queste le parole di Mike Baker per descrivere Una Vita Come Te.

ANTEPRIMA VIDEO MIKE BAKER UNA VITA COME TE

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto dal video maker Angelovideoreporter

“Il video di Una vita come te è stato girato in quarantena, per questo abbiamo deciso di fare varie clip con telo verde, non abbiamo optato per un video classico con riprese esterne anche perché non c’era la possibilità di farlo. In questo periodo di lockdown ho riflettuto molto e mi sono per così dire ridimensionato, mi sono reso conto di quante energie spreco per le piccolezze, situazioni e pensieri futili che non portano da nessuna parte. Ho avvertito la mancanza delle cose fondamentali, di tutte quelle piccole cose che ho sempre dato per scontate, come se fosse tutto dovuto; per questo ho voluto rendere omaggio alle persone che in un modo o nell’altro mi sostengono e mi accompagnano giorno dopo giorno.”

Queste le parole di Mike Baker. L’artista, che in passato ha partecipato anche a The Voice of Italy e Castrocaro, prosegue:

“Le riprese in VHS sono un misto tra passato e presente, proprio per evidenziare questa differenza di tempo, questo vuoto da colmare: dobbiamo “riprenderci la maledetta voglia di tornare”, di riprendere la vita di una volta anche se chissà, magari sarà tutto diverso… ma noi resteremo sempre gli stessi, anche se avremo la mascherina e ci vedremo ridere solo gli occhi la nostra voglia di ballare non ci passerà mai.”

UNA VITA COME TE – IL TESTO

Musica: M. Sechi, M. Viglione, A. Di Dio Masa

Testo: M. Sechi, M. Viglione

Edizioni Musicantiere

Riprendiamoci il coraggio

Quello che ci fa paura

Riprendiamoci la notte

Che la nostra mente è nera

Riprendiamoci la rabbia

Soltanto per farci del male

Per poi tornare a dirci

Che noi in fondo siamo uguali

Riprendiamo un respiro

Solo prima di dormire

Riprendiamoci la sete

Per uscire a bere insieme

Riprendiamoci la sabbia

Sotto i piedi e sopra il sole

In un attimo è già inverno

Ma io me ne vado al mare

Una vita come te che ridi solo quando è sera

Una vita come te la voglio bella da paura

Una vita come te che solo tu sai disegnare

Mentre faccio finta che tutto il mio mondo vada bene

Ma vorrei solo ballare ballare

Non mi dire che passa tanto poi non mi passa mai

Dormo sulla tua faccia con il trucco di un’altra lei

Fa l’amore se danza mi devasta la stanza

E va

Brucia fra le mia braccia come fosse una fiamma

Una vita come te

Una vita come te

Riprendiamoci un sorriso quello che ci fa sperare

Riprendiamoci la maledetta voglia di tornare

Riprendiamoci gli sbagli che non sono mai abbastanza

Tu sei andata via davvero o alla fine sei rimasta ?

Una vita come te che ridi solo quando è sera

Una vita come te la voglio bella da paura

Una vita come te che solo tu sai disegnare

Mentre faccio finta che tutto il mio mondo vada bene

Ma vorrei solo ballare ballare

Non mi dire che passa tanto poi non mi passa mai

Dormo sulla tua faccia con il trucco di un’altra lei

Fa l’amore se danza mi devasta la stanza

E va

Brucia fra le mia braccia come fosse una fiamma

Una vita come te

Una vita come te

Una vita come te

Non mi dire che passa tanto poi non mi passa mai

Dormo sulla tua faccia con il trucco di un’altra lei

Fa l’amore se danza mi devasta la stanza

E va

Brucia fra le mia braccia come fosse una fiamma

Una vita come te

Una vita come te

Una vita come te

Non mi dire che passa tanto poi non mi passa mai

Dormo sulla tua faccia con il trucco di un’altra lei

Fa l’amore se danza mi devasta la stanza

E va

Brucia fra le mia braccia come fosse una fiamma

Una vita come te