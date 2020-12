E’ uscito Pornhub, il nuovo singolo dei The Bademaister(s), estratto dall’album Salvataggio, pubblicato il 25 dicembre. Il videoclip, girato a Cattolica dai fratelli Cammarata, è in anteprima su All Music Italia.

Il brano, ironico e frizzante, ha l’intenzione di far ridere delle proprie gaffe amorose e ironizzare sulla facilità che hanno gli uomini nel trovare svago nel web.

“Tutti quanti, prima o poi, viviamo delle situazioni surreali e comiche. Matte (il nostro cantante) in questo è uno specialista e una delle frasi che tutti gli amici gli dicono sempre è ‘con tutte quelle che ti succedono dovresti farci un libro!’ Un capitolo intero potrebbe essere dedicato alle avventure amorose finite male ma, su questo argomento, invece di un romanzo, ha deciso di farci una canzone. L’idea di inserirci PornHub è nata quasi per caso, un po’ per rendere comico questo racconto, un po’ per toccare un argomento tabù come il porno: tutti ne sono esperti ma in pubblico non se ne parla. Oltre alla storia di come è nata, un aneddoto divertente riguarda il primo live fatto come trio. Gabri (il batterista) era appena entrato nel gruppo e avevamo in programma un concerto nella piazza principale di Gabicce Mare. Era agosto 2019 e la gente presente era davvero numerosa… il problema era l’età media del pubblico: 60 anni. Quando è arrivato il momento di PornHub, Baldo (il tastierista e chitarrista) si è girato verso gli altri due e ha esclamato: – Adesso son ca**i vostri, parlate voi, io questa io non la presento! – …Alla fine, comunque, hanno apprezzato!”

Queste le parole di Matteo Cammarata autore del pezzo della band composta anche da Andrea Baldinini e Gabriele Quieti.

ANTEPRIMA VIDEO THE BADEMAISTER(S) PORNHUB

Il video è stato realizzato dai fratelli Cammarata e girato al Centro Giovani di Cattolica e al coworking SpazioTu.

Matteo lo ha diretto e Federico ha lavorato come cameramen e aiutante alla regia. Il concept è stato ideato da Federico che ha proposto di sviluppare un video semplice, basando l’idea sullo spot di PornHub live. La clip parte, infatti, con una ragazza che dice all’ascoltatore “Se ti piacciono i The Bademaister(S), adorerai i The Bademaister(S) live”.

“L’impresa era riuscire a fare qualcosa di non banale, divertente ma non troppo volgare, già il testo è abbastanza esplicito! L’idea vincente è stata di Federico (il cameraman e l’aiuto regista), il quale ha proposto di inserire una sorta di parodia del famoso spot pubblicitario ‘PornHub live’. A quel punto Matteo, il nostro cantante, ha deciso di cavalcare ancora l’onda del ‘tutti lo conoscono anche se fingono il contrario’ e ha ricostruito graficamente diversi elementi che richiamassero la schermata del sito hard. La scelta di inserire le ragazze che si alternano con noi sul palco non era prevista nel concept iniziale, lo hanno proposto loro stesse sul set e abbiamo fatto due take di prova da tenere in archivio. In fase di montaggio abbiamo deciso di inserire queste scene nel videoclip per due motivi. 1. Loro non sanno suonare e si vede, ma sono state davvero brave nel loro ruolo (un plauso soprattutto ad Eleonora alla batteria!) e super divertenti 2. Il testo rischia di essere frainteso e potrebbe venire etichettato come ‘maschilista’, cosa che non vorremmo assolutamente poiché non è nostra intenzione (anzi, è evidente che il porno è la triste e magrissima consolazione ai due di picche). Quindi vedere delle ragazze che colgono l’ironia e si divertono su questo brano ci fa veramente piacere!”

SALVATAGGIO – LA TRACKLIST

PornHub fa parte dell’album Salvataggio, il nuovo progetto discografico dei The Bademaister(s). Questa la tracklist.

1. Profumo d’estate

2. Il brindisi

3. Tienor

4. PornHub

5. Il Lamparino

6. Netflix (Salta l’intro)

7. Ci vediamo a novembre

8. Un briciolo di me

9. Allontana i tuoi occhi da me

10. Tienor (Clotiazepam)

PORNHUB – IL TESTO

Testo e Musica di Matteo Cammarata

Paola dice che Francesco un poco sta cambiando,

è da un po’ di tempo che ormai pensa di lasciarlo,

Mara ieri invece è stata il capo della festa,

non ricorda nulla ora, troppo mal di testa

Sara gira il mondo e spera sempre di cambiarlo,

l’anima da hippy e uno sguardo che è di ghiaccio,

L’Eli si è lasciata, forse è ora di chiamarla…

troppo tardi bello, si è richiusa la finestra!

Cercando un solo nome che mi faccia cambiare

Mi ha riempito il bicchiere, ha detto:

“andiamo a ballare”

Questa sbornia fa male quando ti fa pensare,

salgo sopra le scale e poi varco il confine,

ho provato ad urlare,

“ma ha finito le pile!”

E continuo a volere ritrovare l’amore,

tra una gatta che passa e mi aumenta il dolore,

e di nuovo di sera, nella mia cameretta,

che mi sale il magone ma che poi passa in fretta…

Ma per fortuna c’è PornHub!

Ma per fortuna c’è PornHub

Laura mi ha lasciato, ha bisogno del suo spazio,

ma dopo due giorni sta con la faccia di cazzo,

Bianca è un po’ confusa, non sa bene cosa vuole,

ma nel dubbio è da Nico che si fa chiavare,

Carola che bussa ogni giorno alla mia porta,

mi vuole parlare di Riccardo, la sua cotta,

e Naomi che è da un po’ di anni che è sparita,

è tornata con Mattia e no, non è cambiata!

Cercando un solo nome che mi faccia cambiare,

sto aspettando l’occasione ma intanto resto a bere..

Mi ha riempito il bicchiere, ha detto: “andiamo a ballare”

Questa sbornia fa male quando ti fa pensare,

salgo sopra le scale e poi varco il confine,

ho provato ad urlare ma ho finito le pile,

e continuo a volere ritrovare l’amore,

tra una gatta che passa e mi aumenta il dolore,

e di nuovo di sera, nella mia cameretta,

che mi sale il magone

ma che poi passa in fretta…

Ma per fortuna c’è PornHub!

Foto di Alessia Giunti