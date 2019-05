Oggi su All Music Italia vi presentiamo in anteprima esclusiva il videoclip di un cantautore giovanissimo (è nato nel 2001 infatti), Soniko, che domani, 15 maggio, lancerà il suo nuovo singolo intitolato Rum & Reggaeton.

Il brano è caratterizzato da un sound fresco che strizza l’occhio all’estate e che lo stesso Soniko etichetta come Mix Pop, ovvero un genere che racchiude in uno solo diverse influenze musicali come pop, rap, rap, trap e dance.

Il vero nome di Soniko è Niccolò Cervellin ed è nato a Castelfranco Veneto (TV).

Appassionato di musica in tutte le sue forme, le sue principali fonti di ispirazione sono molteplici e variegate: si va dai Queen fino ad arrivare a Gianluca Grignani passando per Nek e arrivando agli 883.

Nonostante la giovane età Soniko ha già pubblicato due singoli, Kissa (incentrato sul tema del bullismo) e Amare l’amore, brani che hanno riscosso un discreto successo sul web.

Rum & Reggaeton si concentra invece su come la piccola popolarità acquisita abbia influito sulla vita quotidiana di un ragazzo così giovane.

Ecco come lo racconta il giovane artista:

«Rum & Reggaeton parla di esperienze che ho vissuto nell’ultimo anno. Dopo il mio primo singolo, ‘Kissa’, ho iniziato ad essere conosciuto, anche se solo nella mia zona. Ho avuto un piccolo assaggio della popolarità e ho capito quali sono i suoi aspetti sia positivi che negativi“.

Il video, che vi presentiamo in anteprima e che uscirà su tutti i canali domani, è stato girato da Tommaso Puleo in uno splendido hotel affacciato sul mare di Rimini e racconta di come Soniko possa sperimentare per la prima volta quanto la sua vita privata e artistica possano incrociarsi in una giornata spensierata.

Qui a seguire ecco il videoclip ufficiale e il testo del nuovo singolo.

SONIKO – RUM & REGGAETON – TESTO

(Autore: Soniko, Luca Bretta Compositore: Luca Bretta)

Scatto una foto

su questa playa amico ci siamo e la noto

ti dico perché sono qua

L’ho vista alle 3 stanotte nel pub

la vorrei sposare ma sa che in realtà frasi così le dico spesso

sono recidivo quando penso al sesso

stammi vicina e insieme faremo mattina con la tua amica anche lei un po’ birichina

Non dire di no

tu e il tuo corazon questo lo bevi o no?

Rum e reggaeton

Ho finito i giga

e adesso come carico

la mia foto su insta?

io e te che siamo ancora qua

fatte le tre davanti al bar

con quelle tipe io bevo champagne

adesso così sono sbronzo perso

mi sa che le chiedo se cercano un letto

stammi vicina adesso che è quasi mattina e alla tua amica dille che te ne vai prima

Non dire di no

tu e il tuo corazon questo lo bevi o no? Rum e reggaeton

Ma cosa ne sai te

non senti più quello che dico

Se dopo due gocce rispondi così allora chica mira il dito

Ma cosa ne sai te

attenta a quello che dico

vedi due cash, ma quanto sei trash micà nel tuo cuore ho colpito

tu piangerai quando me ne andrò e sarò partito… Mai più sentito

Non dire mai no

tu e il tuo corazon

Dimmi se ci stai o no

Rum e reggaeton

Foto di Davide Chiarolanza