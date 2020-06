Sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 30 giugno il nuovo singolo di Rosmy Ho tutto tranne te. Il videoclip del brano, girato da Beppe Gallo, è in anteprima su All Music Italia.

Il brano porta la firma di Rosmy ed è stato prodotto da Cristian Milani e Michele Clivati. Si tratta di un brano dalle sonorità pop rock caratterizzato da un arrangiamento con suoni elettronici. Rosmy, in un periodo di distanziamento fisico imposto dalle circostanze, invita a non perdersi mai di vista e mostrare supporto e vicinanza nei confronti di tutti, soprattutto dei più deboli.

“Potrai avere salute, soldi, o una bella casa ma non sarà mai abbastanza, se ti trovi a dover rinunciare ai valori della vita. La canzone è nata di getto, durante il lockdown, quello strano tempo sospeso, che ormai ci fa riflettere alla luce di una serie di notizie e immagini impresse nella memoria di tutti. In nome della prudenza, in questi giorni anomali, potrebbe sembrare giusto e normale, non soccorrere qualcuno che chiede aiuto, ma il distanziamento non può giustificare, diventando un alibi, quei valori che da sempre, hanno reso un essere umano tale. Solidarietà, amore, rispetto non possono essere dimenticati.”

Queste le parole di Rosmy, che presenterà per la prima volta il brano il 5 luglio al Castello Sforzesco di Milano durante la serata Daniele Durante: Taranta!, organizzata da Aspettando Contaminafro. In quell’occasione proporrà altri due brani del repertorio Fammi credere all’eterno e Ninna nanna (insieme alla cantante ivoriana Prudence), in una speciale versione unplugged con percussioni e chitarra.

ROSMY HO TUTTO TRANNE TE – ANTEPRIMA VIDEO

Il nuovo singolo di Rosmy è accompagnato da un videoclip girato da Beppe Gallo sul Belvedere del Palazzo Lombardia di Milano. Uno sguardo sulla città apparentemente vuota e desolata. Il susseguirsi delle immagini, però, rivela poi una Milano solidale e ospitale.

Protagonista del video è un senzatetto, interpretato da Carlo Porta, che trova aiuto e conforto nei City Angels, associazione di volontariato milanese che opera nel capoluogo lombardo dal 1994.

“Solidarietà, amore, amicizia e rispetto non possono essere dimenticati, soprattutto in questo periodo, sono la forza che muove il mondo. Il videoclip è un inno al volontariato e allo straordinario impegno sociale dei City Angels i quali da anni sono un punto di riferimento sicuro per i cittadini. Sono sempre stata colpita da questo aiuto gratuito in quanto credo che se pure la vita ci porta a percorrere strade diverse e nuove ciò che le unisce è l’amore che lasciamo su ognuna di esse.”

HO TUTTO TRANNE TE – IL TESTO

E’ difficile andar via dalla monotonia

E c’è chi resta ancora li per abitudine

Ma in fondo siamo tutti alla ricerca di armonia

e forse anche di quella strafottuta malinconia

Fino a ricercare solo un po di compagnia per non sentirsi soli

Dicono che prima o poi l’amore passa

solo che un respiro senza te, non mi basta

Dicono che può servire la distanza

ma ora che io ho tutto tranne te

Non e’ abbastanza.

Non e’ abbastanza

E’ difficile andar via da questa follia

E da tutto quello ci sta accadendo

Si proteggimi cosi… Ti prego resta

Ma in fondo siamo tutti alla ricerca di armonia

e forse anche di quella strafottuta malinconia

Fino a ritrovare solo un po di compagnia per non sentirsi soli.

Dicono che prima o poi l’amore passa

solo che un respiro senza te, non mi basta

Dicono che può servire la distanza

ma ora che io ho tutto tranne te

Non e’ abbastanza.

Non e’ abbastanza.

A volte serve prendersi del tempo.

A volte basta solo un cambiamento.

Dicono che prima o poi l’amore passa

solo che un respiro senza te, non mi basta. Dicono che può servire la distanza

Ma ora che io ho tutto tranne te

Non e’ abbastanza.

Non e’ abbastanza

Foto di Tiziana Orru – Cover di Nerina Fernandez