E’ uscito Niente da Aggiungere, il nuovo singolo dei Nylon che dopo Irene tornano a proporre un videoclip in anteprima su All Music Italia. Un brano le cui sonorità sono quelle a cui la band pavese ci ha abituato, ma che questa volta trovano un’ulteriore linfa grazie a una forma multicanale che lega la musica con una dimensione visuale e legata al teatro.

“Niente da aggiungere è quel tipo di punizione che potremmo leggere in un poema dell’epica greca. La condanna si abbatte sul frontman dei Nylon: così come Sisifo è condannato per l’eternità a spingere un masso fino alla vetta, vederlo rotolare indietro e poi ricominciare, così l’artista è costretto a cantare giorno dopo giorno e concerto dopo concerto una canzone che tratteggia tutti i propri difetti.”

Così la band descrive Niente da Aggiungere.

NYLON – NIENTE DA AGGIUNGERE – ANTEPRIMA VIDEO

Niente da Aggiungere è il terzo videoclip dei Nylon. Racconta la storia di un personaggio istrionico e sopra le righe, ma anche egocentrico e invadente. Una personalità affascinante, che è però anche una maschera che impedisce di avvicinarsi davvero alla persona e finisce anzi per allontanare.

Ed è proprio la maschera il filo conduttore della narrazione, l’elemento che accompagna il protagonista lungo tutto il percorso.

La regia è firmata dallo studio di fotografia Il Maestro e Margherita, già autore del precedente videoclip Irene (Qui il nostro articolo e Qui il video del singolo L’Indecente).

Il video vede la partecipazione nove attori di teatro di diversa provenienza. La location scelta è il Teatro Carbonetti di Broni (Pv).

Qui la band porterà in scena sabato 30 novembre uno spettacolo fra musica e performance. Un evento unico, realizzato in collaborazione con artisti clown, ballerini aerei, contemporanei e di burlesque, attori che avrà come filo conduttore le canzoni della band.

NIENTE DA AGGIUNGERE – TESTO

Autore e compositore: Davide Montenovi

Sai bene che non c’è

Niente da aggiungere

Apri il sipario su di te

Ti metti in mostra come un re

E cosa importa che tu sia

Estro musica e follia

Se è illusione e non magia

Ti stringo un po’ e volo via

Ti riconosco l’energia

La forza indoma che dai via

Ma ciò che conta è solo te

Con fede indistruttibile

Il tuo ego è utile

Come un vuoto a rendere

È una storia senza età

Raccontata a metà

Porti addosso un chissà che

Un’aura indiscutibile

Se il mio orizzonte scompare

Dietro nubi gravide

Crei distanze tra me e te

Incapace a crescere

Cambia il vento ma tu no

Cresce il vento e tu no

Quando vuoi sai esser qui

Ma sai anche perderti

Dietro piccole bugie

Dietro sciocche ipocrisie

è la tua malattia

Ti stringo un po’ e volo via