Sarà disponibile in radio e nelle piattaforme digitali dall’11 settembre La Mia Mercedes (Jab Media), il nuovo singolo del cantautore Marco Cignoli.

L’artista ha fatto il suo esordio nella musica nel 2010 partecipando al brano corale Noi Siamo Qui, scritto dallo Youtuber Michael Righini. Nel 2018 pubblica il singolo d’esordio Can you love me, prodotto da Alessandro Porcella. Lo scorso mese di giugno, invece, è uscito Figlio Imperfetto, frutto della collaborazione con Dj Sheezah.

La Mia Mercedes è un brano intimista, che racconta il desiderio e l’ossessione di trovare un obiettivo, che ci permetta di affrontare la quotidianità.

“Un giorno, in un periodo in cui ero particolarmente depresso, chiesi ad un mio caro amico quale fosse l’obiettivo delle sue giornate. Mi rispose: ‘mettere da parte i soldi per comprarmi il mio modello preferito di Mercedes’. Il giorno dopo, di getto, scrissi questa canzone, chiedendomi quale fosse la ‘mia’ Mercedes, l’obiettivo salva-vita. È una canzone spontanea anche nel testo: quel ‘Mercedes Forever, Forever Mercedes’ doveva essere provvisorio ma lì è rimasto, non ho voluto toccare nulla.”

Queste le parole di Marco Cignoli che così descrive il nuovo singolo, che anticipa l’album d’esordio che vedrà la luce nel 2021.

ANTEPRIMA VIDEO MARCO CIGNOLI LA MIA MERCEDES

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Marco Rosson e girato a Voghera. Racconta i volti, i sorrisi, gli sguardi e la quotidianità vissuti tra il cantautore e le persone che fanno realmente parte della sua vita.

Nel video appaiono gli amici di Marco Aldo Aschei, Martina Bassi, Elena Bonini, Lorenzo Bosi, Raffaella Costantini, Fabrizio Chiesa, Adriana Darqaoui, Matteo Garifo, Elena Gaviglio, Abdelhakim Oukia, Veronica Santamaria e Giovanni Sciallo.

“Girare il videoclip è stato divertentissimo e stranissimo. Una nottata folle e piena di imprevisti! Peccato non aver girato un backstage! Ho voluto Marco Rosson alla regia, con cui avevamo già realizzato il video di un mio vecchio singolo. Lui è un regista pluripremiato a livello mondiale e averlo con me è sempre un grande onore! I protagonisti sono i miei amici storici e alcune delle persone che stimo di più tra quelle incontrate in questi anni di lavoro nel mondo dell’intrattenimento. Siamo riusciti a ricreare la mia quotidianità, i momenti che solitamente condividiamo insieme. Ecco, forse ciò che si avvicina di più alla metafora della “mia” Mercedes sono proprio loro: i miei amici. E poi c’è un finale molto particolare che scoprirete guardando il video.”

LA MIA MERCEDES – IL TESTO

Testo di: Marco Cignoli

Musica di: Filippo “Dj Sheezah” Rossi

Registrato e missato da Axl Zardoni presso GoldenEye Studio di Cesano Maderno (MB)

Etichetta: Jab Media

Vuoi essere la mia Mercedes

La mia metà forever

La mia opzione comando

Calamita sul pavimento

Le spine nelle coperte

Il sole giù nelle stanze

E fuori dalle finestre, festa sacra nel paese

Sei la mia, sei la mia

Sei la mia, sei la mia

Sei la mia Mercedes

Mercedes Forever

Forever, Mercedes

Sei la mia Mercedes

Mercedes Forever

Forever, Mercedes

Con me

Vuoi essere la mia risorsa

Risorsa per il Paese

Vuoi essere la mia vendetta

Nella rissa su nelle strade

Vuoi fare un disegno giallo

Nel mio nero pastello

E se mi sono perso, vuoi farmi da Google Maps?

Sei la mia, sei la mia

Sei la mia, sei la mia

Sei la mia Mercedes

Mercedes Forever

Forever, Mercedes

Sei la mia Mercedes

Mercedes Forever

Forever, Mercedes

Con me

E se a Kalutara si piangerà sangue m’inginocchierò

Sarai la mia fede, nelle mie preghiere, il mio crederò

Sei la mia Mercedes

Mercedes Forever

Forever, Mercedes

Sei la mia Mercedes

Mercedes Forever

Forever, Mercedes

Sei la mia Mercedes

Mercedes Forever

Forever, Mercedes

Sei la mia Mercedes

Mercedes Forever

Forever, Mercedes

Con me

Nella notte tu mi guiderai a fari spenti

Foto di Raffaella Costantini