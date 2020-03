E’ uscito Mai Io Mai, il nuovo singolo della cantautrice milanese Micol Martinez. Il videoclip è in anteprima è su All Music Italia.

Il brano anticipa I Buoni Spropositi, il nuovo album di inediti che uscirà il prossimo 18 marzo. Il nuovo lavoro di Micol già era stato anticipato da Buon Anno Amore Mio, singolo uscito lo scorso mese di gennaio (Ne abbiamo parlato Qui).

”Mai Io Mai è un brano sull’unicità che contraddistingue ciascuno di noi. Per quanto sia facile confondersi con l’altro (il verbo con-fondersi non è a caso) soprattutto in amore e per quanto sia facile credersi migliori o peggiori di altri, è necessario ricordare sempre la nostra unicità, imparare a guardarci, accettare i nostri limiti: guardare in faccia il peggio di sé così da poter trovare, e cibare, il meglio di sé.”

Queste le parole di Micol per spiegare Mai Io Mai, brano scritto e composto dalla stessa cantautrice. Il brano è stato prodotto da Giovanni Calella e masterizzato da Paolo Lucchi.

MAI IO MAI – ANTEPRIMA VIDEO

Il videoclip del singolo, in anteprima su All Music Italia, è stato girato a Milano in Zona Colonne, dove Micol ha organizzato, grazie al supporto dei social network, un flash mob. Il gruppo di partecipanti all’iniziativa si è cimentato in un ballo liberatorio, metafora del tema centrale del brano che punta lo sguardo sull’accettazione di se stessi e sul rapporto con gli altri.

“È stato divertentissimo girare il video! Ci saranno state una quarantina di persone tra amici e ragazzi che hanno seguito il richiamo di partecipazione al video lanciato su Facebook. Una luce bellissima, un’atmosfera di gioco e tantissima improvvisazione. Da bambina ballavo: sono contenta di essere tornata a farlo in questa occasione, per strada, tra amici conoscenti e sconosciuti! Potessi rifarlo lo rifarei oggi!”

Le parole di Micol Martinez alle quali si sono aggiunte quelle del regista del video Stefano Poletti:

“Abbiamo pensato di catturare l’entusiasmo che scaturiva naturalmente dalla canzone. Abbiamo quindi organizzato un flash-mob attraverso Facebook e il giorno della convocazione abbiamo sparato la musica sui Navigli lasciando libertà interpretativa alle persone. Sono state fatte pochissime take del video proprio perché volevamo restituire la spontaneità della performance improvvisata”.

Il video di Mai io Mai è stato girato da Stefano Poletti e Gabriella De Vita, mentre la scelta degli outfit è stata affidata alla stylist Giulia Bertozzi.

MICOL MARTINEZ – MAI IO MAI – IL TESTO

Se io fossi la sigaretta fra le tue dita io

Io non spegnerei mai e poi mai, io

Ti lascerei respirare, respirarmi, io

Brucerei piano senza consumarmi mai e mai

E se io fossi il vestito sulla tua pelle, io

Non scivolerei da te non mi sgualcirei

Io seguirei ogni spigolo ogni tuo movimento, io

Ti seguirei ogni istante ma io…

Non sono niente, non sono niente, non sono

Non sono niente, non sono niente

Non sono te.

Ora che sono un foglio piegato in un libro, io

Solo una pagina della tua storia, io ahi

Un errore una piccola parentesi, io

Solo un punto segnato con una croce io

Ora che sono “quella volta che sei andata via”

Ora che sono la prima e ultima volta io

Sono un inverno ch’è finito troppo presto io

Solo un giorno qualunque che…

E se io fossi il bicchiere sulle tue labbra io

Non mi staccherei da te non ti lascerei

Io ti racconterei di un mondo immaginato io

Dove noi siamo qualcosa di più

Non sei più niente, non sei più niente, non sei più

Non sei più niente, non sei più niente

Non sono te