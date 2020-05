E’ stato pubblicato lo scorso 5 maggio per Maqueta Records con distribuzione Artist First il singolo Time Taking Over di LUVESPONE.

LUVESPONE (volutamente tutto scritto in maiuscolo) dà il via così alla sua carriera cantautorale da solista, dopo l’esperienza con il progetto Reggae Connection di cui è stato fondatore e con cui ha pubblicato il mixtape Mattone su Mattone e l’album Io resto qua.

Time Taking Over, scritto sia in inglese che in italiano, pone il suo focus sul concetto del tempo, scandito dal forte taglio autobiografico attraverso cui si racconta di un LUVESPONE che ha speso il suo per costruirsi come artista.

“Il messaggio della canzone è quello di invitare chi ascolta a seguire la propria strada e le proprie passioni, impiegando il proprio tempo nel miglior modo possibile.”

Queste le parole di LUVESPONE che prosegue:

“Quando ho pensato a questo brano, mi è venuta in mente tutta la mia storia. Avevo voglia di ripercorrere e raccontare l’arido contesto in cui è nato questo progetto musicale che da 12 anni a questa parte scandisce i miei attimi, le mie giornate, il mio Tempo. Volevo comporre, scrivere e cantare questa canzone con i ritmi che più amo e che più mi rappresentano, cercando, sempre, di inserire quello che io chiamo ‘lo strumento invisibile’: il cuore.”

ANTEPRIMA VIDEO LUVESPONE TIME TAKING OVER

Il brano è accompagnato da un videoclip in anteprima su All Music Italia. E’ stato realizzato durante la quarantena e firmato dai videoartist TheCreker, in formato verticale. E’ caratterizzato da animazioni e da uno stile lo-fi, fortemente voluto per raccontare lo scontro dell’individuo con il proprio Ego in un periodo così particolare, in cui il concetto del tempo è stato fortemente rivalutato.

Tra le comparse presenti nel videoclip ci sono amici, musicisti e alcuni cameo come quelli dei Mellow Mood, Fernando Alba, Orofino, Mistilla, Chisco e Mikilootzu.

Così il regista Marco Montemagno descrive il video:

“L’artista LUVESPONE, come se fossimo partecipi in una conversazione guardando dalla sua selfiecam, pone l’accento sul significato del tempo in una dichiarazione puramente autobiografica, rendendosi conto del significato della Musica reggae nella sua vita. Il Videoclip è stato girato autonomamente da ogni viso che appare nello schermo, compreso l’artista. Stile Lo-Fi e animazioni frame by frame sono come i pensieri: grezzi ma sinceri, di svariate forme e incontrollabili. Ambienti domestici, malinconia delle stanze di casa, distanziati socialmente, soli con noi stessi e nessun altro: gli spezzoni di ‘Time Taking Over’ ci riporteranno sempre nella dimensione vissuta in questi mesi.”

Prosegue il cantautore:

“Alle 00:32 del 29 Marzo 2020, nel pieno della quarantena, ho mandato un messaggio vocale al mio regista di fiducia, Marco Montemagno dei TheCreker: avevo voglia di dimostrare che, anche in un momento del genere, si potesse riuscire a dominare il tempo, in linea con il senso della canzone. Tra gruppi WhatsApp, Telegram, Skype, DM di Instagram, abbiamo impiegato tutte le risorse possibili e disponibili per fare in modo di realizzare un video volutamente lo – fi ma espressivo e con un messaggio ben chiaro. Nonostante la distanza, il feeling con tutti gli “addetti ai lavori” non è mai mancato e non nego che il loro entusiasmo è riuscito a darmi la forza necessaria a non mollare e a continuare questo progetto sperimentale, arricchito dalla presenza di vari artisti come i Mellow Mood, Fernando Alba, Orofino, Chisco, Mistilla, Mikilootzu e Jesual Ras. Quando ho visto il montaggio finale avevo gli occhi lucidi per l’emozione, ma allo stesso tempo ho preso ancora più coscienza de

l fatto che siamo noi a dare valore alle cose solo quando impieghiamo il nostro tempo nel miglior modo possibile.”

TIME TAKING OVER – IL TESTO

Testo e musica Guido Savatteri

Edizioni: Maqueta Records

Oh This ya time is a monster

It can create disaster

But reggae music

burn in my heart

Oh this ya time is a monster

It can create disaster

So strike the hammer

Iron is hot

Oh this yah time is a monster

Big master blaster

Reggae music

burn in my heart

Oh this yah time is a monster

Oh this yah time

taking over

mi want fi spread roots and culture

from mi was a young boy

Living inna my city

weh di music not nice

people just like talking

bout dem money inna dem pocket

but dem neva keep me down

yes no one cyan stop my joy

nuff ah seh – weh dem ah do

so weh dem a go try

nuff ah share dem love but love is

not enough sometimes

living here not easy

road is rocky and hazy

starting life so busy

music love so squeeze me

so turn up the reggae music

on your radio station

inna di house, inna di club,

inna di your fucking car

pass me di mic-pass me di mic-

pass me di microphone stand

original luvespone

inna di style and fashion

Big up – big up the massive

Who dem ah danz-

Or ah come to di party

Yoo

Coz do mi thing inna di place

is not an easy road

Walking together is not so possible

if you ah di alone

But me no matta about di people

dat want test my sound

Time taking ova

Time to stand up now

Reggae music

burn in my heart

Time taking ova

Time to stand up now

Strike the hammer

Iron is hot

caricando basi con parole e amore

sempre sul mic – su – sulla versione

hey/ tutto già cambia nel tempo,

e guido, crescendo, diventa vespone

cambia la gente, passa la gente

resta un po’ di emozione

nel nome della crew, della mia crew,

trovi già la connessione

Ma non wifi –

dischi alla mano, con flyer di noi

o delle danz dei miei amici soundbwoy

al bar Enjoy, pull up selecta, somebody seh woy

E tu non puoi,

fermare un fuoco no- Non è una fiamma che il vento la spegne

Ogni vampata del nostro calore

Qui Accresce l’incendio che la vibra accende

È tutto un po’ precario,

Diceva non andrai lontano

“il tuo hobby” non ti da una mano

Penso alla vita senza cose che amo

Come Milano senza duomo

Come la terra senza un uomo

Come Palermo senza panelle

Come un sound system senza suono

Big up the massive

Who a dance or a come to the party yow

Cause do mi thing inna dis place is not an easy road

Sto nella dancehall coi bro

Sto sulla version no stop

Patrimonio dell’UNESCO – da un po’

Tu volevi che cambiassi, IO NO

Time taking ova

Time to stand up now

Reggae music

burn in my heart

Time taking ova

Time to stand up now

Strike the hammer

Iron is hot

Oh This yah time is a monster

It can create disaster

But reggae music burn in my heart

Oh This yah time is a monster

It can create disaster

So strike the hammer iron is hot

Foto di Denise Balistreri