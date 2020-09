E’ uscito il nuovo singolo di Larocca I can’t breathe. Un brano che affronta un tema scomodo, ma che ha smosso le coscienze negli ultimi mesi. Il pezzo è accompagnato da un videoclip diretto dallo stesso cantautore che è in anteprima su All Music Italia.

Un messaggio contro violenza e razzismo, partito dalla città di Minneapolis dopo la morte dell’afroamericano George Floyd.

I can’t breathe è stato scritto da Larocca insieme ad Eleonora Scippa, prodotto da Murgiahub Soc. Coop. e Place to be Records.

Il brano narra la vicenda di un uomo diventata storia dell’umanità. È un brano di denuncia contro la violenza. Un messaggio su quanto è importante guardarsi intorno e non sentirsi lontani da quello che è accaduto in America.

Il racconto in musica termina con un’esortazione ad agire, a esserci e a non abbassare la testa.

“Riconoscere la violenza è la prima arma per combatterla, sono stato sopraffatto dall’impotenza dopo aver visto come è stato ucciso George Floyd. Volevo fare o dire qualcosa, ognuno di noi dovrebbe schierarsi contro la violenza, ognuno di noi dovrebbe gridare ‘ I can’t breathe’”.

Larocca attualmente è al lavoro sul disco Fatto d’argilla, in uscita nei prossimi mesi. L’album sarà finanziato dai 2 bandi regionali Puglia Sound Record e Puglia Sound Producers.

ANTEPRIMA VIDEO LAROCCA I CAN’T BREATHE

Il brano è accompagnato da un videoclip girato sulla Murgia e sui Calanchi di Aliano (MT) in quella terra tra Puglia e Basilicata fatta di tufi, rocce calcaree ed argillose.

Le immagini gridano tutta la rabbia per le ingiustizie che milioni di uomini e donne subiscono in tutto il mondo a causa del diverso colore della pelle.

I due protagonisti sono il ballerino Cristian Cucco e Souleymane Kone, un ragazzo della Costa d’Avorio da quattro anni in Italia.

Lo sguardo del cantautore si posa con impotenza sul racconto, che esplode nel coro di rabbia insieme alla voce femminile di Chiara Ianora.

Simbolica è la chiusura con l’immersione nell’acqua che purifica e salva l’uomo da sé stesso.

I CAN’T BREATHE – IL TESTO

Testo a cura di Larocca ed Eleonora Scippa

Prodotto da Murgiahub Soc. Coop. e Place to be Records

Arrangiamenti a cura di Nicolò Petrafesa, Carmine Calia e Domenico Larocca

I can’t breathe

Is it true what I see?

In every country

In every street

I can’t stand

If you’re not next to me

I would lie If I told you

That we were born to be free

What have you done

To my father to my sister ?

What have I done

To deserve the white sheet now?

What have you done

There’s a war outside the window?

Now the rain

Is falling down

And the truth

Is flying around

Every place I go

Everybody knows

Every time they see

What you keep doing to me

What have you done

To my father to my sister ?

What have I done

To deserve the white sheet now?

What have you done

There’s a war outside the window?

Who wil be the next?

Take it slowly

Join the other side

None will be the next

If we rise

LAROCCA I CAN’T BREATHE – LA TRADUZIONE DEL TESTO

Non riesco a respirare

È vero quello che ho visto?

In ogni paese

In ogni strada

Non mi posso alzare

Se non ci sei tu accanto

Ti mentirei se dicessi

Che siamo nati liberi

Che cosa hai fatto

A mio padre e mia sorella?

Che cosa ho fatto

Per meritare questo lenzuolo bianco?

Che cosa hai fatto

C’è una guerra fuori dalla finestra?

Adesso la pioggia

Sta cadendo giù

E la verità

Vola libera

In ogni posto in cui vado

Tutti sanno

E vedono

Quello che mi continui a fare

Che cosa hai fatto

A mio padre e mia sorella?

Che cosa ho fatto

Per meritare il lenzuolo bianco?

Che cosa hai fatto

C’è una guerra fuori dalla finestra?

Chi sarà il prossimo?

Raggiungi lentamente

L’altra parte della barricata

Nessuno sarò il prossimo

Se noi ci rialziamo

Foto di Héène Damiani