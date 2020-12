E’ uscito lo scorso 24 novembre per Maqueta Records con distribuzione Artist First il nuovo singolo di Hype Zulu Sai Che, prodotto da Lorenzo Mazza. Il videoclip, diretto da Guido Calanca, è in anteprima su All Music Italia.

Il brano è stato scritto dal cantautore romano in un momento in cui sono venute a galla le responsabilità e le insicurezze. Proprio la scrittura ha fatto emergere quei pensieri che spesso cerchiamo di affogare. Un pezzo nato dopo un periodo di lontananza dalla sua comfort zone, dopo essersi trasferito per alcuni mesi fuori dal suo paese.

“Ho cercato di descrivere quella parte negativa di me che mi sta rendendo sempre più distaccato verso chi mi ha solo donato del bene. Sono in un conflitto interiore insistente, lo stesso mi rende spesso bipolare, non riuscendo nemmeno io ad individuare le geometrie del mio carattere.”

Queste le parole di Hype Zulu. L’artista classe 1998, il cui vero nome è Leoluca Zarfati, prosegue.

“Inconsciamente credo sia una mia autocritica nei rapporti stabili degli ultimi anni. Sto alzando barriere a causa di varie delusioni, rischiando di ferire chi mi vuole davvero bene.”

Sai Che arriva dopo l’uscita dei singoli Giorno X e Come No, molto apprezzati nel mondo social, specialmente Tik Tok. I due brani sono stati graditi fra i Tik-Toker più famosi che hanno condiviso e postato i pezzi, abbinandoli a diverse performance, facendoli diventare virali.

ANTEPRIMA VIDEO HYPE ZULU SAI CHE

Il singolo è accompagnato da un videoclip girato dal regista Guido Calanca, in anteprima su All Music Italia.

Così Hype Zulu descrive il video.

“Il videoclip ‘Sai Che’ è uno slow – movie romantico a tratti commovente, che alterna fotogrammi di luci notturne delle periferie di Roma, all’arte tratta dai Murales sui prospetti dei palazzi e dalle antiche opere disperse nei grandi parchi della capitale. Musei a cielo aperto che fanno da cornice al videoclip per raccontare ciò che si prova quando si perde qualcosa d’importante, quando l’amore si scioglie per riemergere sotto forma di ricordi. Pensieri che a volte ritornano, rimorsi e rimpianti che vengono fuori

come a voler chiedere scusa dopo aver preso coscienza di quello che si era quando si stava insieme e di quello che forse poteva essere se fosse andato tutto diversamente.”

SAI CHE – IL TESTO

Testo di Leoluca Zarfati

Musica di Lorenzo Mazza

Edizioni: Maqueta Records

Mi credevi morto ma non sai

Che sono solamente scappato

Scusa se ti ho riempita di cazzate

Che come te, io non lo sono mai stato

Questo letto è come ghiaccio sai

Che nessuno sarà al posto tuo

E te lo giuro ci ho provato a farti fuori

Dalla mia vita ma sei ancora qui

E ci ricasco

Io non dormo più

Non ti cerco più

Dimmi come fai

A far finta che

Tu stai bene ah

Incredibile

Impossibile

Sai che

Vorrei rincorrerti e dirti che non importa

Possiamo fare un giro in più su questa giostra

Ti sento dal piano di sopra

L’ombra sotto la porta mi fa pensare che

Vorrei rincorrerti e dirti che non importa

Possiamo fare un giro in più su questa giostra

Ti sento dal piano di sopra

L’ombra sotto la porta mi fa pensare a te

Non mi attaccare il telefono perché

Non so a chi raccontare le mie storie

L’ho scelto io che sei l’eccezione

Scrivo il tuo nome sopra una prigione

Magari

Ti passo a prendere

Magari

Ti porto a bere

Se vuoi

Non paghi

Devo distrarmi per non stressarmi

Stringo i legami per scordarmi di te

Sono stanco di te

Ma perché proprio te

Che sei un insensibile

Ti sei accorta che sono

Lo stesso di prima

Ma ora è mattina e ci ricasco

Io non dormo più

Non ti cerco più

Dimmi come fai

A far finta che

Tu stai bene ah

Incredibile

Impossibile

(Sai che)

Vorrei rincorrerti e dirti che non importa

Possiamo fare un giro in piu su questa giostra

Ti sento dal piano di sopra

L’ombra sotto la porta mi fa pensare che

Vorrei rincorrerti e dirti che non importa

Possiamo fare un giro in piu su questa giostra

Ti sento dal piano di sopra

L’ombra sotto la porta mi fa pensare a te

Foto di Guido Calanca