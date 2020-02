Uscirà il 21 febbraio Così (Edizioni Principio), il singolo che segna l’esordio dei Fake, band milanese attualmente impegnata in studio per la realizzazione di un importante progetto che vedrà la luce nel 2020.

Si tratta dell’esordio discografico della band composta da Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia. Così è un brano dalle spiccate sonorità pop prodotto artisticamente da Francesco Ciccotti e Luca Cherchi presso il Wave Studio di Genova. Il videoclip, realizzato dal regista Antonio Zappadu, è stato girato a Milano ed è in anteprima su All Music Italia.

“Quando non sappiamo spiegare una cosa diciamo “è così”. La magia di un bacio che non abbiamo mai preso ma che il solo pensiero ci ha fatto innamorare, un treno che arriva in ritardo senza che si sappia il perché, la felicità di raggiungere un traguardo… sentire il rischio di stare sbagliando quando scriviamo la verità. Il disordine ti manda in confusione ed è proprio quando il tuo “disordine” anche mentale si fa sentire, che allora cerchi risposte per rimettere a posto le cose ma quello che cerchiamo non lo trovi sui muri e a volte basterebbe un abbraccio, perché le persone sensibili si accontentano anche solo di un abbraccio ma non meritano di stare così…”

Queste le parole con cui i Fake spiegano il singolo Così.

COSÌ – ANTEPRIMA VIDEO

FAKE

Dopo lo scioglimento dei Thema, Luca Ferrara e Mattia Missaglia hanno deciso di rimettersi in gioco formando una band di tre elementi, ricercando una voce in linea con le loro idee musicali.

Nel frattempo, dopo l’incontro con l’autore e produttore artistico Francesco Ciccotti e con Vlady Tosetto, individuano in Fabrizio Bolpagni il frontman ideale per il nuovo progetto artistico.

Il nome Fake inizialmente crea qualche perplessità, ma poi si trasforma in un marchio che tutti i componenti sentono sulla propria pelle. Più una persona è sincera e più rischia di sembrare falsa.

La loro musica è l’insieme di tre mondi differenti, che pian piano stanno trovando una dimensione unica e originale. Così ne è il primo esempio.

FAKE – COSÌ – TESTO

Musica: F. Ciccotti – F. Bolpagni – L. Ferrara – M. Missaglia

Testo: Francesco Ciccotti

Se penso a tutto in disordine

ho l’impressione di perdermi

faccio fatica a conoscermi

ma cerco la verità

che non è scritto sui muri

vorrei soltanto abbracciarti per illudermi

non meritiamo di essere così

È Così come un treno che arriva in ritardo

il sorriso al di là del traguardo

la magia dietro un bacio che non ho mai preso ma quanto ti ho amato

Così che si vola anche mentre stai fermo

quando scrivo mi sento uno sbaglio

la magia che ho provato e che non ho mai detto ma quanto ti ho amato

È così che l’attesa infinita dà valore apparente alla vita

È così che ritorna ma in punta di piedi partendo dal punto di prima

È così che le frasi mai dette non si scaldano con le coperte

È così che la gente risponde ma solo se scappano dalle domande

che non troviamo sui muri

che non riusciamo a sentire senza illudermi

non meritiamo di essere così

È Così come un treno che arriva in ritardo

il sorriso al di là del traguardo

la magia dietro un bacio che non ho mai preso ma quanto ti ho amato

È così che si vola anche mentre stai fermo

quando scrivo mi sento uno sbaglio

la magia che ho provato e che non ho mai detto ma quanto ti ho amato

Siamo frasi cosi piccole che nessuno sa leggere ma lasciano le ombre alle pupille

È Così come un treno che arriva in ritardo

il sorriso al di là del traguardo

la magia dietro un bacio che non ho mai preso ma quanto ti ho amato

Così che si vola anche mentre stai fermo

quando scrivo mi sento uno sbaglio

la magia che ho provato e che non ho mai detto ma quanto ti ho amato è così