E’ uscito Siamo Uomo (Adesiva Discografica / Dameteca), il nuovo singolo del cantautore Daniele Meneghin arrangiato da Paolo Iafelice. Il videoclip, diretto dal regista Alessandro Cracolici, è in anteprima su All Music Italia.

Siamo Uomo è un brano dalle sonorità pop. Il testo nasce da un’esigenza comunicativa di Daniele Meneghin, che sceglie di raccontare la storia di un uomo che affronta la propria vita immerso in una realtà frenetica. La città scelta come sfondo del racconto è Milano.

“Il protagonista vive un presente fatto di lavoro, di traffico, di occasioni da creare e di pericoli da allontanare. Vive per e nel ricordo dell’incontro con lei che gli ha salvato la vita con piccoli gesti e nella speranza che quei suoi piccoli gesti continuino a salvargli la vita. Si ritrova ad essere circondato da mille storie, mille paure, da uomini e donne che alla fine sono tutti uguali.”

Queste le parole di Daniele Meneghin. Il cantautore prosegue.

“Un giorno ci si sveglia pieni di vita ed un altro, fin dal primo minuto in cui apriamo gli occhi, tutto va storto. Ogni giorno siamo una persona diversa. Ciò che ci rende uomini, o per meglio dire umani, non è che persona siamo oggi, ma tutto quello che ci portiamo dentro la testa quotidianamente. E quando le nostre teste riescono a coincidere finalmente ‘Siamo Uomo’”.

Siamo Uomo anticipa il nuovo album di inediti Gesto Atlantico che uscirà nel 2021, a 18 anni da Prove d’Autore, la primo disco solista datato appunto 2003.

ANTEPRIMA VIDEO – DANIELE MENEGHIN SIAMO UOMO

Siamo Uomo è accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Alessandro Cracolici, ambientato in un mondo immaginario in cui il protagonista della canzone si ritrova ad affrontare la propria vita ogni giorno in maniera differente.

“Noi siamo uomo, noi tutti, uomini e donne, e questa è una verità inconfutabile che ci lega e sottoposti alla quale viviamo. La canzone parla di questa condizione sfruttando la storia del protagonista che sgarbuglia la matassa della sua via tra le vie di Milano, reale o inventata. L’amore come linfa come obiettivo come salvezza come ragione come potenza. Il video amplifica e sviluppa il concetto dando dei volti alla storia d’amore appesa al filo dell’essere uomo. I personaggi si muovono tra realtà e immaginazione con lo sguardo attento all’amore e i piedi appoggiati al mondo, che dobbiamo imparare ad amare rinunciando alla nostra innata voglia di infinito.”

SIAMO UOMO – IL TESTO

Testo e musica di Daniele Meneghin

Qui ci alza presto,

l’estate ha finito ogni tipo di inganno.

Il mio motorino è stato ancora strisciato,

Milano in silenzio vorrà dir qualcosa.

Tu forse neanche ricordi ti ho baciata

Il labbro scuro in un ballo di gruppo.

L’orgogliosa chioma dava il passo alla danza,

per una notte il mondo era all’ortica.

È chiaro come il mondo come sono,

è chiaro amore è chiaro sono un uomo.

Mi sveglio presto,

con il terzo occhio attento tutto il giorno.

Il mio motorino nel traffico è un folletto,

Milano invidiosa sta dicendo qualcosa

È chiaro come il mondo come sono,

è chiaro amore è chiaro sono un uomo.

Frontiere bloccate, gommoni di persone,

acciaio alle stelle, fanno confusione.

Il cuore un po’ lento, paura di fallire,

futuro in mano alle liti di quartiere.

Tu forse neanche ricordi quando mi hai salvato,

tolsi lo sguardo dai giornali di moda.

Dentro a quel taxi proprio in zona navigli

dimenticai per caso tutto il mio mondo.

Caldo arrogante, sguardi sfiniti,

la voglia di stare distanti dalla casa.

Negozi svuotati, bellezze stirate,

futuro in mano a doganieri impreparati.

È chiaro come il mondo come sono,

è chiaro amore è chiaro sono un uomo.

È chiaro come il mondo come siamo,

è chiaro amore è chiaro siamo uomo

Foto di Ray Tarantino