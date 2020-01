E’ uscito Cecilia, il nuovo singolo del cantautore Richi Rossini, un brano dedicato al valore che la musica ha nella quotidianità di ognuno di noi.

Cecilia porta la firma dello stesso Richi Rossini ed è stato mixato e masterizzato da Raffaele Giannuzzi ed è impreziosito dalla partecipazione del quartetto d’archi Il Partimento.

“Cecilia (da Santa Cecilia, protettrice dei musicisti) è dedicata alla possibilità di ascoltare la musica in ogni luogo e in ogni momento: aeroporti, supermercati, bar, uffici, ormai è trasportabile e riproducibile ovunque. E’ un ringraziamento al progresso tecnologico nella musica che ha reso possibili cose che ancora a fine ‘800 non lo erano. All’interno del brano ho inserito anche riferimenti al potere terapeutico della musica e ai vicoli di Genova, dove vivo e dove questo brano ha preso forma.”

Queste le parole del cantautore che ha scelto la frase “Ti porto sempre con me” per esprimere una constatazione e una reale dichiarazione d’amore nei confronti della musica e della tecnologia.

Un ringraziamento a questo periodo storico che ci permette di rifugiarci nella musica, staccandoci dai problemi della quotidianità.

RICHI ROSSINI – CECILIA – ANTEPRIMA VIDEO

Il singolo è accompagnato da un videoclip diretto da Daniele Alessi e con la post-produzione curata da Martin Basile, in anteprima su All Music Italia. Così il cantautore lo racconta:

“La musica può nascere al pianoforte tra le quattro mura di uno di studio di registrazione, e da lì uscire e accompagnarci nella vita di tutti i giorni. Il video di Cecilia, attraverso diverse scene metaforiche, vuole proprio sottolineare il valore della musica e del poterla ascoltare quando si vuole grazie ai supporti tecnologici. V ediamo quindi il protagonista che si lascia derubare del portafoglio ma non del lettore mp3, o che indossa le cuffiette per ritrovare la calma subito dopo un litigio con la fidanzata. Per qualche secondo intravediamo anche il cantautore, che sta suonando il suo brano proprio nello studio dove è stato composto e registrato.”

CECILIA – TESTO

Testo e Musica di Riccardo Rossini

Edizioni: Bollettino Musicali Edizioni srl

Ti ho trovata come amica

ti ho trovato a nome mio

tu che per me sei unica

ora che per me sei un dio

Quando sentirò ho un pericolo

mi rivolgerò a te

che sei più di ogni altra cosa

che sei più di un’immagine per me

che rimarrai perché

ti porterò sempre con me

Un grazie va al mio secolo

se tu sei qui con me

se ti porto nel telefono

standomi a fianco in ogni se

E quando rientrerò al mio vicolo

so che ci sarai te

che sei più di ogni altra cosa

che sei più di un’immagine per me

che rimarrai perché

ti porterò sempre con me

Foto di Anastasia Pavlova