Capotreno è il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista Andrea Biagioni, estratto dall’album Pranzo Di Famiglia (Adesiva Discografica / Self). Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Pranzo Di Famiglia è stato realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito del programma Per Chi Crea. Si tratta del primo lavoro completamente in italiano di Andrea Biagioni. Un disco che mescola con sapienza di arrangiamenti sonorità pop, folk e blues (ne abbiamo parlato Qui).

“Mi piaceva l’idea di ricorrere alla figura del capotreno per cercare di raccontare in questa canzone la situazione in cui si ritrova a vivere una persona che non tenta in alcun modo di cambiare abitudini, di mettersi in gioco, di rischiare, di mettere in dubbio le proprie certezze uscendo dalla propria comfort zone.

Una persona che conduce tutta la sua vita senza mai uscire da quegli schemi rigidi e immutabili creati dal mondo circostante. Proprio come accade ad un treno, che non può far altro che viaggiare seguendo la linea già tracciata dei binari.”