Alessio Bonomo Reality il video in anteprima esclusiva oggi su All Music Italia.

Il nuovo singolo del cantautore sarà in rotazione radiofonica dal 13 dicembre.

Il brano è il nuovo estratto dall’album La musica non esiste, uscito lo scorso anno su etichetta Esordisco.

Con questo progetto Bonomo è entrato nella cinquina delle Targhe Tenco nella categoria Miglior album in assoluto (Qui il nostro articolo).

Ecco le parole di Alessio Bonomo per descrivere Reality, brano prodotto da Fausto Mesolella…

“Credo davvero che viviamo, sempre di più, in una realtà alterata, quasi impossibile oramai da decifrare con la logica dove, forse, solo l’empatia tra le persone può rappresentare una via fuga e di salvezza. La canzone, credo, racconti di questo. L’ho scritta di getto, mentre le registrazioni del disco ‘La musica non esiste’ erano in corso. Poi, altrettanto di getto, Fausto Mesolella, dopo averla ascoltata, l’ha suonata e arrangiata. Mi piace pensare possa trasmettere, a chi la ascolterà, la semplicità e l’urgenza con la quale è nata.”

ANTEPRIMA VIDEO – REALITY – ALESSIO BONOMO

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Vincenzo Capone.

“Il videoclip racconta un mondo visto attraverso videocamere di sorveglianza; dove tutto è controllato e manipolato all’occorrenza, dove tutti, senza accorgersene, fanno quello che pochi stanno decidendo; ma dove, tuttavia, resta l’imprevedibilità dell’animo umano, capace, in momenti di slancio, di sovvertire le regole del ‘reality’ nel quale sembrerebbe condannato a vivere e di liberarsene. Il video, infatti, termina con due omini animati che decidono di scappare dalla società che li circonda compiendo un gesto estremo: si lanciano dalla cima di un grattacielo. L’’immagine si ferma su loro due sospesi nell’aria, senza rivelare se precipiteranno o spiccheranno il volo. Mi sembra una buona metafora della condizione sociale che la canzone descrive.”

REALITY – IL TESTO

Testo e musica di Alessio Bonomo

Edizioni: Esordisco Srl

Viviamo in un reality

e non ce ne accorgiamo

crediamo nelle favole

e intanto non vediamo

che dietro le quinte smontano

anime da coscienze

parliamo di noi stessi

e non ci conosciamo

chiediamo quel che è nostro

con il cappello in mano

e intanto il cuore evapora

come purezza da un bambino

e come cavie dentro una gabbia in tondo

giriamo su noi stessi pensando giri il mondo

e ci arrabbiamo col cane del vicino

solo perché vediamo che ci scappa via

il destino

Eppure puntualmente qualcuno vola

come quando per esempio si innamora

ma è soltanto un balzo

inconsapevole nel vento

una fuga dalla gabbia

che può finire in un momento

perché non si conquista il volo

se non si vola in coro

Viviamo in un reality e non ce lo diciamo

cediamo al primo applauso

e intanto non notiamo

che dietro le quinte rubano

il meglio di ciò che abbiamo

e come cavie dentro una gabbia in tondo

giriamo su noi stessi

pensando giri il mondo

e ci incantiamo al fuoco di un camino

solo perché rievoca ciò che in fondo siamo

Eppure puntualmente qualcuno vola

come quando per esempio si emoziona

ma è soltanto un balzo

inconsapevole nel vento

una fuga dalla gabbia

che può finire in un momento

perché non si conquista il volo

se non si vola in coro

se non si vola in coro

se non si vola in coro.

Foto di Tamara Casula dai Social di Alessio Bonomo