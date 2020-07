E’ uscito il nuovo singolo di Alessandro Casillo After (ne abbiamo parlato Qui), che per l’occasione ha coinvolto l’amico Mose. Il videoclip diretto da Giulio Caruso è in anteprima su All Music Italia.

After è un brano dall’energia travolgente e che si contraddistingue per un testo nel quale non manca un pizzico di ironia.

“La scrittura di After è partita nel periodo della quarantena, inizialmente ho scritto la melodia del pezzo poi insieme a Francesco Sponta, mentre eravamo chiusi in casa durante il lockdown ci siamo scambiati delle idee ironiche ad esempio guardare le serie tv fino a notte e fare After, da li è nato il titolo e tutto il testo della canzone. Per quanto riguarda l’idea musicale è nata da Dima (Marco Di Martino) produttore del brano. Per lo special abbiamo voluto coinvolgere Mose, mio caro amico.”

Così Alessandro Casillo spiega la genesi del singolo After.

ANTEPRIMA VIDEO ALESSANDRO CASILLO AFTER FEAT. MOSE

Il videoclip, al quale hanno lavorato Giulio Caruso, Arturo Brunetti e

Dario Torrisi, è in anteprima su All Music Italia.

“Per il video avevo le idee abbastanza chiare, volevo un video abbastanza ironico che parlasse della quarantena. Poi Giulio degli Astronauts ha sviluppato l’idea in modo molto più professionale. Infatti nel video sono presenti immagini che rappresentano quello che faceva la gente in quarantena, il ragazzo che si laurea in mutande con la camicia sopra, piuttosto che il ragazzo che si butta nel pozzo e finge di nuotare, chi pesca a letto davanti al televisore. Insomma immagini volutamente ironiche. Spero vi piaccia!!”

AFTER – IL TESTO

Testo di: Alessandro Casillo – Simone Reo – Francesco Sponta

Musica di: Alessandro Casillo – Marco Di Martino – Francesco Sponta

Edizioni: Krishna Music Group Sagl / Smilax Publishing Srl / One Shot Agency Srl

Tutti i miei sbagli

li faccio giusti

leggo i commenti sopra i social mangiando pop corn

oh no

questo era l’anno della svolta

ma va sempre dritto appena appare una curva

ma stai sereno

lo dici al meteo

mettiti i guanti stai lontano almeno un metro

a a alt

ti faccio ridere ah ah ah

e

non so cosa fare

e

parlo con il cane

testate al muro come Zidane

stanco più del solito

il solito è monotono

cosa facciamo after, facciamo after

dopo ti chiamo e facciamo after

poi ci svegliamo con il jet lag

sul fuso di Santa Fé

guardare serie per fare after

sopra il soffitto vedere Marte

poi ci svegliamo con il jet lag

sul fuso di santa Fé

mischio le giornate come un cocktail

Harry Potter, buonanotte

io non lo so, tu l’hai capito cosa vuoi?

se ti va poi ne parliamo un po’ su Skype

e

sai che dormo male

e

guarda un po’ che occhiaie

c’ho le borse firmate Prada

stanco più del solito

il solito è monotono

cosa facciamo after, facciamo after

dopo / chiamo e facciamo after

poi ci svegliamo con il jet lag

sul fuso di Santa Fé

guardare serie per fare after

sopra il soffitto vedere Marte

poi ci svegliamo con il jet lag

sul fuso di santa Fé

ok bye-bye

non rispondo al cell, sono offline

e non dormiamo mai siamo vampiri come Twilight

e se non lo sanno tu diglielo

stanno facendo la guerra col diavolo

stanno affrontando il fottuto Lucifero e vado

up down

senti il flop che è “oh wow”

non ti stringo la mano

da prima del virus perché è chiaro che

noi non siamo friends no

e parli di me ma non ti vedo

cosa facciamo after, facciamo after

dopo / chiamo e facciamo after

poi ci svegliamo con il jet lag

sul fuso di Santa Fé

(e poi rifarlo ancora)

guardare serie per fare after

sopra il soffitto vedere Marte

poi ci svegliamo con il jet lag

sul fuso di santa Fé

Foto di Liala Minacapelli e Federico D’Amico