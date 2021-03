Anteprima Video: “Accanto”, il manifesto generazionale di Rubik, un inno ai sentimenti

E’ uscito lo scorso 26 marzo Accanto (SuperSugo Dischi, distribuzione Artist First), il nuovo singolo di Rubik, progetto musicale di Stefano Campagna, un giovane cantautore di Firenze. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Accanto, scritto insieme a Marco Carnesecchi, è un brano che racconta quell’amore timido e incerto dei primi momenti, un brano che diventa piccolo manifesto generazionale e un inno ai sentimenti, anche in questo periodo dove i sentimenti sono forse messi in secondo piano.

“Accanto nasce dal coraggio di concedersi ad un sentimento che cresce mano a mano che camminiamo al fianco di una persona, conoscendola e condividendo insieme il tempo con una spensierata consapevolezza. Il seme di questa canzone è nato proprio qualche mese fa, dopo aver passato un periodo in cui il tempo si è dilatato e ci ha spinto a riflettere, facendoci valorizzare ancor di più le relazioni tra persone. È stato bello scrivere con una persona l’inizio di una nuova storia in uno dei momenti più difficili per il pianeta. Rompere le barriere che io stesso avevo creato per proteggermi, ha scatenato dentro me un’emozione fortissima, di cui ho sentito la necessita di parlare attraverso la musica.”

Così Rubik descrive il nuovo singolo Accanto.

ANTEPRIMA VIDEO RUBIK ACCANTO

“Due persone, due luoghi, due stati d’animo, un unico sentimento.

Puoi vivere di giorno o di notte per provare a evitare una situazione. I sentimenti però saranno sempre lì ad aspettarti. Succede questo a Charlotte e Steve, i due protagonisti di questo videoclip: si cercano in due momenti diversi della giornata e i loro occhi s’incrociano nei pensieri, mentre il tempo scorre e si concedono ad una libertà che vorrebbero condividere. Perché stare insieme significa soprattutto questo: condivisione. Ed è proprio questo di cui parla il brano: concedersi ad un sentimento e vincere le paure scaturite da vecchie ferite, abbattendo quelle mura che costruiamo per proteggerci ma che allo stesso tempo ci precludono di vivere qualcosa che potrebbe essere speciale.”

ACCANTO – IL TESTO

Testo e Musica di Stefano Campagna e Marco Carnesecchi

L’hai detto anche tu

Il silenzio parla più

Di mille parole

E a differenza non fa rumore

Camminiamo per ore

Consumiamo i piedi e le parole

Le nuvole tremano

Le giornate stringono

E quando incrocio il tuo sguardo

Divento più piccolo

Prendo il coraggio dalla sabbia

E tu sei tutto quello che manca

E passerò le notti in bianco

Anche se non son così stanco

C’è qualcosa che mi tiene sveglio

E non è la luce a fianco

Mi perdo dentro ai tuoi occhi e ti ritrovo accanto

L’hai detto anche tu

Il presente conta più

Di mille futuri

Impareremo dai nostri errori

A disegnare paure

Per cancellarle poi insieme

E rubo al vento per muovermi a tempo

Scriviamo un nuovo inizio

Sull’orlo del precipizio

E passerò le notti in bianco

Anche se non son così stanco

C’è qualcosa che mi tiene sveglio

E non è la luce a fianco

Mi perdo dentro ai miei passi e ti ritrovo accanto

Nel buio profondo

Sei la mia luce grande quanto il giorno

Nel mare le onde sei la barca verso l’orizzonte

E passerò le notti in bianco

Mi perdo dentro ai tuoi occhi e ti ritrovo accanto