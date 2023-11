Annalisa reincide un classico natalizio, “Christmas (baby please come home)”, in esclusiva per Amazon

In arrivo un nuovo progetto Amazon Original per Natale, “Christmas (baby please come home)“, brano cantato da Annalisa che farà anche parte della colonna sonora di “Elf me“, nuovo film italiano di Natale made in Italy.

I progetti natalizi di Amazon Music in Italia portano bene agli artisti, basti pensare che nel 2021 Gaia cantò in esclusiva per Amazon una cover di “What Christmas Means to me” con cui conquistò il disco d’oro (vedi qui).

Reduce dal suo primo concerto al Forum di Assago, e in attesa di scoprire se sarà una delle protagoniste del prossimo Festival di Sanremo, Annalisa presta la voce ad una

canzone per celebrare le festività natalizie. “Christmas (Baby Please Come Home) sarà disponibile in esclusiva su Amazon Music dal 7 novembre.

Il film in cui sarà contenuto il brano, “Elf me“, sarà invece disponibile su Prime Video dal 24 Novembre in 240 paesi e territori nel mondo.

Annalisa ricanta Christmas (baby please come home)

“Christmas (Baby Please Come Home)” è un brano mondiale, un classico natalizio multiplatino scritto da Phil Spector, Ellie Greenwich e Jeff Barry e inciso originariamente nel 1963 da Darlene Love.

Annalisa ne ha ovviamente realizzato una propria versione personale originale.

Insieme al brano saranno disponibili contenuti video esclusivi che verranno rilasciati il ​​17 novembre sul canale YouTube di Annalisa.

Il contenuto video principale vedrà protagonista Annalisa nel nuovo episodio di Lightstudio, il nuovissimo format di Amazon Music con esibizioni esclusive.

Tra l’altro il brano di natale sarà pubblicato, in esclusiva su Amazon Music, anche in una nuova versione dell’ultimo disco di Annalisa, “E poi siamo finiti nel vortice” il 7 novembre 2023.