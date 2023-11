Annalisa si scatena nel suo primo Forum sold out, una stella che cerca di esplodere nonostante scaletta e visual poco efficaci

Annalisa, dodici anni di carriera, tanta sperimentazione e diverse hit alle spalle, è arrivata ieri, 4 novembre 2023, a cantare per la prima volta al Mediolanum Forum con uno show, sold out da due mesi, che ha messo in risalto una volta per tutte la sua bravura, anche come Perfomer. Peccato che fossero gli elementi attorno a lei, quelli che avrebbero dovuto valorizzarla a loro volta, a non aver funzionato completamente.

Ma facciamo un passo indietro…

È passato un anno da quel giorno di settembre del 2022 in cui Annalisa pubblicava “Bellissima“, un brano che gli addetti ai lavori definirebbero “Canzone della vita” o “pezzo svolta carriera“, che le ha cambiato letteralmente la vita.

Non è che prima di allora Annalisa non avesse realizzato belle canzoni e non avesse sfornato hit infrangi classifica, anzi, ma le mancava quel pezzo capace di entrare trasversalmente nella memoria di tutti ed essere cantato e ricantato. Questo è stato per Annalisa “Bellissima“, una canzone capace di calamitare l’attenzione di tutti come lo sono state, seppure in modalità e periodi diversi, “Come si cambia” per Fiorella Mannoia o, a metà dei 2000, “Sei nell’anima” per Gianna Nannini, per fare qualche esempio.

La bravura della cantante, dei suoi autori e del team di lavoro è stata poi quella di tirare fuori altri due brani, entrambi belli ma con caratteristiche diverse, “Mon amour” e “Ragazza sola“, capaci non solo di mantenere alto l’hype, ma di rendere Nali, così la chiamano i fan, una nuova novella icona del pop italiano.

Ed è così che arriviamo al grande show al Forum di Assago, primo passo di un tour che la vedrà girare i Palasport italiani nel 2024. Queste le date del TUTTI NEL VORTICE PALASPORT organizzato e prodotto da Friends & Partners:

6 aprile 2024 @FIRENZE – Mandela Forum

8 aprile 2024 @TORINO – Palaolimpico – NUOVA DATA

10 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

17 aprile 2024 @BOLOGNA – Unipol Arena – NUOVA DATA

19 aprile 2024 @PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport

Cliccate in basso su continua per la scaletta del concerto e le nostre impressioni, pro e contro.