Annalisa: il nuovo disco ha un titolo, ma il sogno di San Siro dovrà aspettare

Annalisa ha ritto il silenzio per parlare del suo nuovo album, del titolo del progetto e del sogno di arrivare a cantare allo Stadio San Siro.

È incredibile come la carriera di Annalisa sia cambiata in una manciata di anni.

Fino al 2022 è stata considerata da tutti una delle voci più belle d’Italia, ha conquistato il podio al Festival di Sanremo, ha venduto singoli e dischi e costruito un fandom fedelissimo che le è sempre stato al fianco.

Un labile filo la separava però dal successo con la S maiuscola. Quello che non è necessariamente sintomo di qualità (Annalisa l’ha sempre avuta nei suoi brani, tolta qualche caduta di stile, a nostro avviso, come Avocado Toast) ma che ti permette di arrivare a tutti, a un pubblico trasversale e di tutte le generazioni che canta le tue canzoni.

A fine 2022, grazie a una nuova canzone, Bellissima, e a un progetto curato anche nell’estetica nel minimo dettaglio, tutto è cambiato. Da quel momento singoli di successo uno dietro l’altro (Mon Amour, Ragazza sola, Euforia, Sinceramente, Maschio) e un disco, E poi siamo finiti nel vortice, certificato doppio disco di platino, l’hanno portata direttamente al primo tour nei palasport.

E poi il concerto trasmesso in tv, premi su premi, certificazioni (Mon Amour è il brano di un’artista donna più certificato di sempre in era FIMI) e tantissime altre soddisfazioni.

Anche per questo motivo c’è grande attesa per il nuovo album, che ha già un titolo, e per i prossimi passi della cantautrice.

Clicca in basso su continua per scoprire di più sul nuovo progetto discografico della cantante.