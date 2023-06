Annalisa è stata la prima donna prima nella classifica Fimi singoli dal 2020. Chi era stata in vetta prima di lei?

Due venerdì fa Annalisa, dopo aver stazionato alla numero #2 per due settimane, è riuscita a portare la sua Mon Amour al primo posto della classifica singoli FIMI diventando la prima donna solista italiana a raggiungere questa posizione dal 2020. Questo traguardo è stato annunciato, giustamente, in pompa magna dalla Warner Music Italy, la casa discografica della cantante ma in molti si sono chiesti chi avesse conquistato la vetta per l’ultima volta prima di lei.

Mon amour è un grande successo, un brano che segue Bellissima, canzone che è arrivata a toccare la posizione numero #7 della classifica singoli, e ha preceduto la collaborazione con Fedez e Articolo 31 sulle note di Disco Paradise.

Lo scorso venerdì Mon amour è sceso alla #11 superato dalle canzone del nuovo disco di Tedua feat. Sfera Ebbasta e da due tormentoni estivi di cui uno è stato proprio Disco Paradise (posizione numero #8) che la vede tra i protagonisti.

Bellissima, a nove mesi dall’uscita, incredibilmente, è ancora presente in Top 50 alla posizione numero #46.

Anche in radio, dati EarOne alla mano, Annalisa con Mon Amour è riuscita a raggiungere la #1 (per ben 4 volte, il maggior numero di settimane del 2023 dopo Cenere di Lazza). È stata la terza donna a riuscirci quest’anno dopo Lady Gaga (2 settimane) e Laura Pausini (1 settimana).

Un’annata spettacolare che si affianca a quella di altre due donne: Laura Pausini, tornata quest’anno, pronta ad un super tour mondiale ed eletta persona dell’anno dalla Latin Recording Academy, ed Elodie, che ha riscosso successo a Sanremo, live e vinto un David di Donatello.

Tornando alla domanda iniziale, chi è quindi l’ultima donna italiana prima di Annalisa ad aver raggiunto la prima posizione in classifica? Cliccate in basso su continua per scoprirlo.