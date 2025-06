Annalisa Minetti canta un amore intenso e appassionato in “Come il Jazz”

Come il Jazz è il nuovo singolo di Annalisa Minetti, in rotazione radiofonica dal 20 giugno e negli store digitali dal 27 giugno 2025. Il brano segna il ritorno della cantante, che sta lavorando al suo prossimo progetto discografico.

Come il Jazz vede la partecipazione di Danny Losito, che ha anche scritto e prodotto il brano. Il pezzo è stato arrangiato e suonato con Michele Fazio al pianoforte e Luca Meneghello alla chitarra.

La canzone esprime il sentimento di un amore intenso e appassionato. Due persone condividono momenti speciali durante una notte. Il protagonista ammette di non conoscere completamente l’altra persona, ma si sente coinvolto da un’energia nuova che li unisce.

La musica – in particolare il jazz con le sue note improvvisate – diventa simbolo dell’atmosfera di libertà e spontaneità di questo rapporto. La notte, i baci e il senso di complicità rendono tutto unico e magico, come un momento che sembra eterno. Come il Jazz è un canto dedicato all’impulso di lasciarsi andare, alla fisica attrazione e alla magia di due anime che si incontrano e si comprendono attraverso le emozioni condivise.

A proposito del brano, Annalisa Minetti rivela: “Sono davvero onorata di aver ricevuto questo brano da Danny Losito che ha scritto insieme ad altri due grandi musicisti come Michele Fazio e Luca Meneghello. Emozionante volare per me su queste note con un testo che mi ha permesso di sentire i colori di un funky davvero strepitoso”.

Anche Danny Losito sottolinea l’emozione e la gioia di questa collaborazione. “Un incontro inatteso, un colpo di fulmine musicale”, afferma. “Ho fatto sentire la canzone ad Annalisa Minetti. Lei se n’è innamorata all’istante e io non ho potuto fare altro che dirle sì. È stato un privilegio sentirla cantare qualcosa di così mio. A volte la musica sceglie da sola il suo destino. Donarla a lei è stato naturale, un atto di stima e gratitudine ed è nata una connessione speciale, è un onore affidare questa musica a una voce e a un’anima che stimo profondamente”.

Annalisa Minetti, il testo di “COME IL JAZZ” feat. Danny Losito

Quello che resterà di questa notte soltanto la luna saprà

Io non so chi sei ma sento musica nuova per me

E quanti colori che hai s’intonano con il mio mondo

Quello che so di te

È che non riesco a smettere

Mi strippi come il jazz

Quando improvvisi a far l’amor con me

Dimmi che nota sei

Non ti trovavo mai

E come suona mo’ lo sai

Son quelle notti cosi

E gira un disco di Miles i tuoi baci in un drink

Io non so chi sei

Sulla stessa onda complici

E fino alla fine del mondo

Stesso posto stesso sogno

Quello che so di te

È che non riesco a smettere

Mi strippi come il jazz

Quando improvvisi a far l’amor con me

Dimmi che nota sei

Non ti trovavo mai

E come suona mo’ lo sai

Foto di Melissa Fusari