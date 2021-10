Annalisa pronta a lanciare il nuovo singolo... sarà "Eva+Eva" feat. Rose Villain?

Annalisa Eva+Eva testo ispirato a “La creazione” per il possibile nuovo singolo della cantautrice, quarto estratto ufficiale dal progetto Nuda che, come già avvenuto per il precedente singolo, potrebbe acquistare una nuova dimensione in duetto tutto al femminile con… Rose Villain.

Il 2021 è stato un’ottimo anno per Annalisa. La cantante ha infatti anticipato i festeggiamenti di carriera pubblicando l’album Nuda a fine 2020. In occasione del ritorno al Festival di Sanremo con Dieci, l’album ha trovato nuova vita con il repack Nuda10.

Il disco, ha trovato grazie alla kermesse una nuova vita discografica conquistando il disco d’oro, un traguardo che potrebbe diventare platino (ad oggi sono oltre 44.000 le copie totali vendute dal disco di Annalisa).

Nuda10 è in ogni caso il terzo album più venduto tra quelli degli artisti di Sanremo 2021 alle spalle di quelli dei Måneskin e di Madame.

Annalisa Eva+Eva sarà il nuovo singolo?

La Scarrone rilascerà molto probabilmente il singolo venerdì 8 ottobre 2021. Nei giorni scorsi infatti ha postato un video con alcuni importanti indizi.

Nella clip infatti si vedono due mani avvicinarsi riproducendo la celebre Creazione di Michelangelo. Sulle braccia dei tatuaggi, da una parte quelli ben riconoscibili di Annalisa, dall’altra altri disegni che sembrano essere quelli tatuati sulla pelle di un artista in ascesa nel panorama musicale italiano, Rose Villain.

E quale brano migliore per essere interpretato da due donne se non Eva+Eva? Tra l’altro Rose ha commentato il post di Annalisa con una mela… quale accostamento fare se non quello con Eva?

Per chi non la conoscesse Rose Villain è una rapper e cantante milanese che ha iniziato a pubblicare i primi singoli in inglese con Machete nel 2016. Rose è stata la prima donna ad entrare nell’iconica etichetta fondata da Salmo, Hell Raton, DJ Slait ed En?gma nel 2012.

Nel 2020 passa alla Arista (Sony Music) e pubblica il primo singolo in italiano, Bundy,

Nel corso degli anni ha collaborato con Salmo, gli MDNT, SIXPM, Guè Pequeno, Dreamshade, Mondo Marcio, Giaime, Don Joe ed Emis Killa.

E ora è la volta di Annalisa con questo brano composto da Dario Faini, Federico Bertolini e Annalisa stessa a cui si aggiungeranno le barre di Rose Villain.

Per la seconda volta Annalisa quindi prenderà un brano di Nuda10 e lo lancerà in una nuova versione in duetto. È già accaduto quest’estate con Movimento lento, reinterpretata con Federico Rossi.

ANNALISA EVA+EVA TESTO

A seguire il testo della versione originale del brano. In arrivo la nuova versione con le barre di Rose Villain.

Fammi cadere

Se inciampo o dimentico un passo tu non mi tenere

Camminiamo scalzi sull’asfalto del marciapiede, eh

Ricordi sudati sotto un palco senza ringhiere

Tu dammi da bere, eh

L’aria si fa calda

Stretti come black mamba

Aspettiamo l’alba

Prendimi la mano, ci perdiamo nella calca

Ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

Cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva più Eva, Eva più Eva

Mi puoi dare tutto ma non quello che mi manca

Stesi come panni per le strade di Caracas

Chiamami per nome, un nome solo non mi basta

Eva più Eva, Eva più Eva

Parti di lamiere

Noi con due cannucce

Sì, ma nello stesso bicchiere e

In queste sere, eh-eh

L’aria si fa calma

Stretti come black mamba

Vetri nella sabbia

Prendimi la mano, ci perdiamo nella calca

Ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

Cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva più Eva, Eva più Eva

Mi puoi dare tutto ma non quello che mi manca

Stesi come panni per le strade di Caracas

Chiamami per nome, un nome solo non mi basta

Eva più Eva, Eva più Eva

Eva più Eva

Eva più Eva

Eva più Eva

Sono Eva più Eva

Un nome solo non mi basta

Sono Eva più Eva

Siamo Eva più Eva

Qualunque cosa succeda

Tu non ti fermare

Prendimi la mano, ci perdiamo nella calca

Ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

Cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva più Eva, Eva più Eva

Mi puoi dare tutto ma non quello che mi manca

Stesi come panni per le strade di Caracas

Chiamami per nome, un nome solo non mi basta

Eva più Eva, Eva più Eva

Eva più Eva

Eva più Eva

Eva più Eva

Sono Eva più Eva

Eva più Eva