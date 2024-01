Con la doppia certificazione del 29 gennaio Annalisa diventa l’artista femminile più certificata dell’era FIMI

Nella giornata di lunedì 29 gennaio 2024, ad una settimana circa dal ritorno in gara sul palco del Festival di Sanremo, Annalisa ha ottenuto due nuove certificazioni FIMI. Certificazioni che le permettono di scavalcare due colleghe e salire in vetta alla classifica delle donne con più copie certificate nell’era FIMI, ovvero dal 2009 ad oggi.

Non sembra arrestarsi quindi il successo della cantautrice che, da settembre 2022, mese di uscita di “Bellissima“, ad oggi, non ha sbagliato un colpo.

Da “Mon amour” alla hit estiva con Fedez e Articolo 31 passando per la pubblicazione dell’album “E poi siamo finiti nel vortice” per finire al suo primo concerto al Forum, Annalisa è sicuramente l’artista pop del momento.

Un momento che non è certo destinato a fermarsi visto che la ragazza sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con un brano, “Sinceramente“, che è una vera e propria hit destinata a conquistare le radio, TikTok e le classifiche di ogni tipo.

In attesa di vedere i risultati che il prossimo brano, che sarà contenuto in una nuova versione del suo disco, otterrà andiamo a scoprire il nuovo record di Nali.

Annalisa record di copie certificate

Come dicevamo in apertura Annalisa il 29 gennaio 2024 ha ottenuto due nuove certificazioni dalla FIMI. In primis un nuovo disco di platino per “Disco paradise“, tormentone estivo con Fedez e Articolo 31, che sale così ad un totale di 4 dischi di platino per oltre 400.000 copie certificate.

Certificato anche l’ultimo estratto dall’album della cantante, “Euforia“, che ha superato le 50.000 copie e si è aggiudicato il disco d’oro.

Con queste due nuove certificazioni sale ad un totale di 3.125.000 copie certificate tra album, singolo e collaborazioni, andando a superare Madame che vanta 3.090.000 copie e Alessandra Amoroso che attualmente ne conta 3.075.000.

Certo va sottolineato che la carriera discografica di Madame, unica delle tre a non aver partecipato ad un talent, è partita più tardi rispetto alle colleghe. Per l’esattezza 2018 Madame, 2011 Annalisa e 2009 Alessandra.

In ogni caso le tre cantanti sono tutte molto vicine tra loro per numero di copie certificate ma ricordiamo che sia Annalisa che l’Amoroso avranno sicuramente un nuovo boost grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024.

Ricordiamo che il 9 febbraio verrà lanciata in cd e in vinile la versione Sanremo Edition dell’album “E poi siamo finiti nel vortice” contenente il brano in gara al Festival. Qui per il pre-order del cd e qui per il vinile.

