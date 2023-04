Anna Oxa unisce in”Tre” i brani fondamentali del suo percorso musicale recente

I molti fan di Anna Oxa aspettavano con impazienza notizie su possibili nuove uscite discografiche dell’artista dopo il ritorno sul palco del Festival di Sanremo con Sali (Canto dell’anima) avvenuto a febbraio scorso. Ora sono stati accontentati con l’uscita di un progetto intitolato TRE.

L’EP, già disponibile su tutte le piattaforme digitali, unisce tre brani molto importanti per Anna Oxa. Il pezzo presentato in gara al Festival di Sanremo 2023, una canzone inedita, Primo cuore (Canto nativo) e la canzone più divisiva della carriera dell’artista, quella Processo a me stessa presentata in gara al Festival nel 2006 che fece discutere pubblico e critica e che ora arriva per la prima volta sulle piattaforme digitali da Spotify ad Apple Music, da YouTube Music a Amazon Music.

Dall’unione di queste canzoni che per Anna Oxa rappresentano tre passi dello stesso cammino il titolo dell’EP, TRE.

Primo cuore (Canto nativo), brano scritto da Anna Oxa con il produttore e il polistrumentista milanese Gadi Sasson, viene pubblicato per la prima volta ora ma nasce nel 2020 ed è già stato interpretato live da Anna Oxa.

TRE è fuori per Just Entertainment su licenza esclusiva Oxarte Sagl.

Ana Oxa ha annunciato nei giorni scori le prime date del suo Voce Sorgente tour 2023 i cui biglietti sono già disponibili in prevendita.

17 maggio h 21:00 – Teatro Alfieri – Torino

21 maggio h 21:00 – Teatro Lirico Giorgio Gaber – Milano

27 maggio 2023 h 21:00 – Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli Roma

Immagine di copertina tratta dalla pagina ufficiale Instagram OXARTE.