Anna Oxa pubblica foto con la polizia. Smentita la lite con Madame

Anna Oxa non parla con la stampa per scelta ma sta succedendo di tutto attorno al suo nome e ieri sera c’è stato, probabilmente, il momento più alto di tutta la kermesse sanremese in termini di gossip spicciolo.

In un altro articolo, ieri sera, vi abbiamo ragguagliato su quanto fosse accaduto, cioè una presunta lite tra Anna Oxa e Madame con addirittura bicchieri d’acqua e parole grosse che sarebbero volate tra le due artiste.

La notizia è stata smentita direttamente dall’ufficio stampa della Rai dopo più di un’ora in cui i social si sono scatenati con illazioni, verità non dette e molto altro che hanno fatto indispettire, e non poco, la Oxa.

In tarda serata, subito dopo l’esibizione con Sali (Canto dell’Anima), la pagina ‘Anna Oxa – Oxarte‘ per mano della legale e amministratrice della pagina stessa Milly Milano ha pubblicato una foto della cantante in compagnia di quattro tra uomini e donne del corpo di Polizia e la seguente caption:

“Mentre fanpage ed altri si divertivano a vomitare ancora fango, diffamando la signora Oxa, ledendo la dignità, l’onore, la reputazione e l’attività lavorativa… La signora Oxa stava piacevolmente a colloquiare con le forze dell’ordine, carabinieri e polizia…

Questa è delinquenza(?)

è violenza su una donna (?) …

90 giorni

Milly Milano”

La signora Milano ha specificato dei 90 giorni che è il tempo concesso dallo Stato per presentare formalmente una querela che, a questo punto, non sappiamo se sia solo una minaccia o realtà.

Saremo pronti a seguire la vicenda.