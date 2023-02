Anna Oxa, dalla pagina ‘Oxarte’ accuse di analfabetismo dopo la classifica

Anna Oxa è una delle più grandi artiste italiane in circolazione e, anche se non premiata da numeri e classifiche, il suo talento resta indiscutibile. Il pubblico se n’è reso conto non appena ha iniziato a cantare il suo inedito ieri sera, il primo in assoluto di questa edizione di Sanremo.

Al termine della serata, però, arriva la doccia fredda: Anna Oxa è ultima in classifica per la Sala Stampa e la Demoscopica. Un colpo ben assestato dai giornalisti che non hanno potuto intervistare la cantante a causa dei suoi dinieghi verso tutte le redazioni presenti, eccezion fatta per la Rai (come ovvio).

Nelle scorse ore, tramite la pagina fan ‘Anna Oxa – Oxarte‘, è arrivata la secca risposta dell’entourage della società Oxarte stessa, dunque specifichiamo che non sono dichiarazioni dirette della Oxa.

Il testo del post della pagina anna oxa – oxarte

“La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano Sali (Canto dell’Anima). Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità.

Grazie per l’attenzione”

Così recita il testo del post, pubblicato e subito dopo cancellato, a cui è stata allegata una foto dove si vede uno schemino da scuola elementare con i problemi che crea l’analfabetismo funzionale.

Accuse senza dubbio gravi e che alimentano una già infuocata partecipazione di Anna Oxa che ieri sera, a onor di cronaca, ha avuto qualche sbavatura durante l’esecuzione del suo brano, probabilmente legata al fatto che sia stata male nei giorni immediatamente precedenti alla sua esibizione.

Amadeus, in conferenza stampa, aveva specificato infatti che l’assenza dal green carpet della cantante era stata causata da una sopraggiunta cautela del suo staff a seguito della febbre alta per non pregiudicarne la partecipazione in gara.

cosa succederà questa settimana?

Ribadiamo due cose che sono fondamentali e che si collegano l’una con l’altra direttamente al post incriminato. Anna Oxa ha una voce unica e il testo di Sali (Canto Dell’anima) è disponibile pubblicamente dal 31 gennaio scorso.

Il fatto che non sia stato pienamente compreso in fase di esecuzione è indicativo di un problema che può essere legato alle condizioni di salute non ottimali ed è altresì lecito pensare che la Sala Stampa abbia dovuto fare delle scelte anche in base a ciò che è stato visto sul palco.

Allo stesso modo, è altrettanto lecito pensare che qualora le condizioni di salute dell’italo albanese dovessero ristabilirsi al 100%, l’esecuzione sul palco diventerebbe eccelsa e chi vota ne farebbe tesoro.

A questo, aggiungiamo anche che la classifica subirà di certo stravolgimenti non appena le votazioni verranno aperte a orchestra e pubblico e lì si potrà dare un giudizio definitivo su come sia stata interpretata da addetti ai lavori e semplici fruitori l’arte di Anna Oxa anzi, la ‘Oxarte’.