“I got it” è il nuovo singolo di Anna pronta ad una nuova era discografica che si muoverà anche negli USA con Republic Records

Anna I got it testo e significato del nuovo singolo dell’artista femminile più ascoltata su Spotify.

15 dischi di platino, 6 dischi d’oro e oltre un miliardo e mezzo di stream, Anna è sicuramente una delle artiste di maggior successo tra quelle esplode negli ultimi anni. Numeri che sono merito non solo dei suoi brani, prima tra tutti la super hit “Bando“, ma anche delle numerose collaborazione in canzoni di successo di altri rapper che l’hanno resa l’equivalente al femminile di Sfera nel rap italiano.

In questo nostro articolo potete approfondire la classifica delle artiste donne più certificate dell’era FIMI.

Anna I got it significato del brano

Questo primo brano del 2024 in uscita venerdì 19 gennaio inaugura una nuova era discografica per ANNA. “I got it” è stato scritto dalla ragazza stessa e prodotto da Sadturs, Kiid, Adam11 e Usa Beats.

Si tratta di un brano rap diretto e incisivo all’insegna del ‘self-empowerement’, il cui videoclip è stato girato da una troupe americana e vede ANNA muoversi per le strade di New York, uscire da un’auto sportiva laccata di rosa e sfoggiare outfit sgargianti.

L’artista si trovava nella Grande Mela per un’occasione speciale: ANNA sarà infatti rappresentata negli Stati Uniti dalla REPUBLIC RECORDS (parte di Universal Music Group), “casa” di alcune fra le più luminose star della musica mondiale come Nicki Minaj, Drake, The Weeknd, Ariana Grande e Taylor Swift.

Republic Records sarà dunque partner del nuovo progetto discografico di ANNA, che è risultata essere l’artista femminile più ascoltata in Italia su Spotify del 2023 (mantenendo tutt’ora il primato).

Foto di copertina di Gianpiero Elia

Anna i got it testo e audio

In arrivo venerdì 19 gennaio