Anna svela cover e data di uscita di Lista 47, il suo primo EP

Ci ha messo ben due anni ma alla fine Anna ce l’ha fatta. Dopo l’incredibile esordio virale di Bando nel 2020 e dopo due anni di attività, la rapper ha finalmente annunciato l’uscita del suo primo, vero EP da solista.

Si chiamerà Lista 47 il progetto discografico d’esordio di Anna Pepe, in uscita il prossimo venerdì 17 giugno 2022 via Virgin Records /Universal Music Italia. La cover, come tutta la comunicazione, dalle tinta rosa shocking vede l’artista al telefono nella sua camera mentre sta chiamando le amiche per il “suo” party, ingresso rigorosamente in lista e dress code che deve prevedere almeno un elemento rosa. Qui sotto trovate la copertina.

Cosa ci dobbiamo aspettare dall’EP di Anna

L’EP di Anna arriverà a pochi giorni dall’uscita del singolo Gasolina, brano rilasciato di recente e che si ispira alla celebre canzone di Las Divinas dell’indimenticabile serie Il Mondo di Patty. Al suo interno dovremmo in teoria trovare anche “3 DI CUORI”, pezzo in collaborazione con il rapper multiplatino Lazza.

Lista 47 si preannuncia come una grande festa dalle atmosfere pop e coloratissime, anche se rimarrà il mood da rapper dell’artista, che mescola un flow accattivante e a volte duro e crudo dalle sonorità hip-hop alla trap/drill e ai ritmi più caraibici, allegri, festosi e “ignoranti”, nel senso più spensierato del termine,

Ad oggi, l’artista si è guadagnata oltre 471 milioni di stream totali che l’hanno portata ai vertici delle classifiche italiane. Anna ha inoltre ottenuto oltre 57 milioni di visualizzazioni con i suoi videoclip ed è amatissima dalla “generazione Z”, che le ha permesso di registrare numeri record su TikTok e su tutte le principali piattaforme social e di streaming musicale.

Per il momento non ci è ancora dato sapere quale e quanti canzoni saranno incluse in questo progetto, quali saranno i suoi produttori, né se saranno incluse altre collaborazioni. Per la tracklist completa, dunque, sarà necessario attendere ancora qualche giorno.