Anna: “Bando” sbarca in America insieme a Rich The Kid (Video)

Il singolo di Anna Bando sbarca in America! Dopo aver conquistato numerosi riconoscimenti anche al di fuori dai confini nazionali, è pronta l’uscita del brano anche negli Stati Uniti con dei collaboratori d’eccezione.

Lo scorso 15 maggio, dopo aver pubblicato un remix curato da Gemitaiz e Madman, sono uscite due versioni di Bando per il mercato europeo, con il featuring con l’artista tedesco Maxwell (ne abbiamo parlato Qui) e una curata dal Dj inglese Endor.

La voce e l’originale penna di Anna è presente anche nell’album di Boro Boro e Mambolosco Caldo nel remix della hit Twerk.

Nelle scorse settimane l’artista ha pubblicato sui social un messaggio molto chiaro:

“Abbiamo preparato un sacco di cose nei nostri studi domestici negli ultimi mesi. Le sentirete presto!”

ANNA BANDO SBARCA IN AMERICA

Il 30 giugno è uscita una nuova versione di Bando remixata dal rapper americano Rich The Kid, che nel 2018 già aveva collaborato con Sfera Ebbasta per la release di Pablo.

Il fortunato singolo di Anna è stato scelto da Electronic Arts come colonna sonora del trailer mondiale del nuovo capitolo di Need For Speed per la piattaforma di gioco online Steam.

Bando a oggi conta oltre 40 milioni di stream su Spotify. Il brano è stato anche trasmesso su BBC Radio1 da Dj Pete Tong.