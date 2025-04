Anna and Vulkan racconta un “Periodo Particolare” al Primo Maggio di Roma

Anna and Vulkan torna con un nuovo singolo, Periodo Particolare, disponibile dal 2 maggio 2025 su tutte le piattaforme digitali e in radio per Pluggers e Columbia Records. Il brano sarà presentato in anteprima dal vivo sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma.

Chi è Anna and Vulkan?

Anna and Vulkan, nome d’arte di Anna, è originaria di Torre Annunziata (Napoli). Il “Vulkan” richiamato nel nome è un omaggio al Vesuvio, simbolo costante nella sua vita. Cresciuta circondata da strumenti musicali grazie alla professione di musicista del padre, si avvicina presto alla musica, iniziando a suonare batteria, chitarra e pianoforte da autodidatta.

Con il gruppo Sonder muove i primi passi nella musica live. Dopo esperienze a Trieste e a Vienna, dove ha lavorato anche come Brand Designer, Anna decide di concentrarsi pienamente sulla musica, producendo autonomamente i suoi primi brani.

Debutta da solista a fine 2023 con il singolo Comm’è e l’EP Andare, Tornare. La sua musica fonde elementi di cantautorato, itpop, indie ed elettronica, mantenendo uno stile personale e autentico. Artista poliedrica, cura personalmente anche le grafiche dei suoi progetti.

Il 2025 segna un anno importante: dopo il remix EP Andare, Tornare per Ballare e il featuring Comme se fa (a te scurda) con Fuck Pop, viene selezionata da VEVO come uno dei newcomers da tenere d’occhio e sale sul prestigioso palco del Concerto del Primo Maggio a Roma.

Periodo Particolare: significato del brano

Dopo aver conquistato pubblico e critica con l’EP con i precedenti progetti, Anna and Vulkan conferma il suo talento con un brano intimo e lucido, capace di raccontare le complessità emotive di un’intera generazione.

Periodo Particolare mescola cantautorato contemporaneo e sonorità ambient rarefatte. Le chitarre eteree e i synth morbidi creano un’atmosfera sospesa tra tensione e delicatezza, accompagnando il racconto di una generazione che si muove tra fragilità, inadeguatezza e desiderio di stabilità.

La scrittura, diaristica e frammentata, si concentra sull’incontro tra due persone che si specchiano l’una nell’altra, rappresentando un malessere collettivo. Ecco come l’artista racconta il brano:

“Periodo particolare è la sintesi di un momento in cui sento forte l’urgenza di costruire una vita mia, ma allo stesso tempo avverto il peso dell’instabilità che viviamo oggi. Mi sento spesso intrappolata e credo che sia una sensazione condivisa da tanti. È un dialogo sul tempo che passa, sui sogni e sulle difficoltà a realizzarli.”

Periodo Particolare promette di confermare Anna and Vulkan come una delle voci più fresche e interessanti della nuova scena italiana. Il brano rappresenta il perfetto equilibrio tra racconto personale e respiro generazionale, con uno stile che unisce scrittura emotiva, eleganza sonora e visione artistica contemporanea.

Seguite All Music Italia per tutti gli aggiornamenti sulla carriera di Anna and Vulkan e sul Concerto del Primo Maggio di Roma 2025!