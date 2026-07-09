È uscito Let Me REMIX, il nuovo singolo di Anita Brightfly, disponibile da qualche giorno su tutte le principali piattaforme digitali. Si tratta della rilettura in chiave deep house del suo primo brano cantautorale, Let Me, pubblicato nel settembre 2021, riportato oggi sul dancefloor grazie alla produzione di Porchilo Dj.

La cantautrice torna così dopo Superstar, il singolo estivo uscito ad aprile 2026 e rimasto per diverse settimane nelle classifiche indipendenti radiofoniche. Con questa nuova versione il brano cambia pelle: i BPM salgono, la costruzione vocale viene rivista e l’andamento diventa più diretto, con una tensione che cresce fino al drop. Restano intatte la voce di Anita Brightfly e le radici pop britanniche anni Ottanta dell’originale, portate però in una direzione più calda e orientata al club.

Il valore di questa operazione sta nel testo, che il remix non tradisce. Let Me è stato il primo di una serie di brani interamente scritti dall’artista e affronta il tema di un rapporto emotivamente e psicologicamente soffocante. Lo fa attraverso un verso netto nel ritornello, “Let me be quiet… or let me die”, un’immagine raccontata con distacco apparente, quasi a segnare il passaggio dalla consapevolezza alla liberazione.

A spiegarne il senso è la stessa Anita Brightfly:

«Mi rivolgo a una persona importante della mia vita dalla quale voglio, a tutti i costi, liberarmi: non solo nella realtà, ma soprattutto dentro di me. È una presenza profondamente tossica e manipolatoria. Le chiedo di lasciarmi libera: libera di esprimermi, libera di esistere, libera di sbagliare. Le chiedo di rispettare la mia individualità, senza giudicarmi. Non si tratta necessariamente di un uomo, come qualcuno potrebbe pensare. La lingua inglese mi ha permesso di mantenere volutamente questa ambiguità, perché non desidero svelarne l’identità».

La scelta dell’inglese, quindi, non è solo estetica: serve a tenere aperta l’identità del destinatario. Ed è proprio su questa confessione intima che il remix costruisce la sua ragione d’essere, spostando una canzone nata da un dolore privato dentro una dimensione da ascolto collettivo, senza smarrirne il nucleo emotivo.

Chi è Anita Brightfly

Anita Brightfly nasce a Londra il 19 agosto 1970, da madre francese e padre italiano. Il suo percorso artistico prende forma nel 2020 e, alla fine del 2021, arriva il primo brano cantautorale, proprio Let Me. Nel 2022 escono i singoli Memo Audio e Cuore in pace, mentre nel settembre 2023 pubblica Amorevole Tu, il primo brano autoprodotto, seguito nell’aprile 2024 da Iene.

Nel giugno 2024 il remix di Cuore in Pace, realizzato da Revenant & Mr. Mine, raggiunge la vetta della classifica Dance indipendente italiana e la Top 20 degli indipendenti più trasmessi. Seguono Fortuna e Una certa età. Il 2025 si apre con NOI, che anticipa l’EP Margherite (8 maggio), a cui fanno seguito Paraguay e Discriminata. A chiudere il progetto è We Need Love, del febbraio 2026, prima dell’uscita estiva di Superstar.