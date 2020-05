Angelo Cicchetti: “Little Heaven” è il singolo che anticipa il primo album

Angelo Cicchetti Little Heaven è il nuovo singolo fuori dal 4 maggio, un brano che anticipa la pubblicazione del primo album dell’artista che avverrà nella seconda metà del mese.

Questo disco è il frutto di una passione smisurata nei confronti della musica e quindi di ciò in cui ha sempre creduto fin dall’inizio del suo percorso artistico.

Il titolo gli è stato suggerito dall’amico Maurizio Bernacchia che ha collaborato nella scrittura dei testi di 5 brani (in tutto nell’album sono 9).

“In maniera ironica mi mette in connessione con il personaggio mitologico di Icaro, che se da una parte incoscientemente osa a tal punto da bruciare le proprie ali e cadere giù, può rappresentare anche la figura del sognatore, curioso scopritore del mondo e di ciò che sta oltre, che non pone alcun limite davanti a sé; dunque un po’ mi rivedo in lui e lo saluto come un vecchio amico”.

Angelo Cicchetti Little Heaven

Angelo Cicchetti ha iniziato a lavorare a questo progetto tre anni fa, esattamente quando ha cominciato a frequentare il CET (Centro Europeo Toscolano) di Mogol, posto in cui è nata l’amicizia e la collaborazione con Maurizio Bernacchia.

C’è un po’ di tutto, da brani molto leggeri e spensierati come Un sole dentro di me a qualcosa di più malinconico come Super bowl fino alla ballata romantica Mare. L’album, inoltre, contiene Tutto se ne va, con cui si è classificato al primo posto del “Premio Poggio Bustone 2018”.

“Ho cercato di inseguire quello che chiamerei un ‘american mood’ nel suono e nell’intenzione comunicativa, che girano intorno al mondo della canzone pop, strizzando l’occhio al country e al jazz.

Per raggiungere questo obiettivo mi sono avvalso di un bravissimo arrangiatore come Patrizio Baù. Sostanzialmente, il suono degli strumenti acustici e sintetizzati sono curati e suonati da lui, ad eccezione della chitarra acustica, suonata da me”.