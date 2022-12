Amici: Angelina Mango rivede immagini del padre: “Cerco di guardarlo in modo distaccato, quando canta, e di prendere spunto”

Per la seconda volta dopo il suo ingresso ad Amici di Maria De Filippi Angelina Mango, questa volta incalzata da Lorella Cuccarini, è tornata a parlata del padre, il grandissimo Mango, artista dalla voce unica e inimitabile, scomparso nel 2014.

A inizio dicembre la cantautrice si era raccontata con i suoi nuovi compagni d’avventura:

“Ho iniziato il liceo scientifico a settembre e a dicembre è morto mio padre. Aveva 60 anni. È stato pesante. Si è scatenato l’inferno nella mia mente in quel momento, perché poi era tutto sotto le telecamere. È bello sapere che possa ascoltare la sua voce quando voglio, ma non è la cosa più importante che mi ha lasciato.”

Fondamentale per ritrovare l’equilibrio è stato poi il fidanzato della ragazza come da lei stesso ammesso:

“Mi ha dato proprio la spinta per risolvere un sacco di problemi che avevo. Da lì è nato tutto, ho iniziato a dire basta, la vita è mia. Ok tutti i traumi, però sti cavoli. Uno non può vivere pensando a quello che ha vissuto, deve anche vivere qualcosa in più.”

Angelina Mango parla del padre, Mango

Come dicevamo in apertura questo volta è stata Lorella a chiedere alla ragazza di aprirsi di più, di farsi conoscere e per farlo ha deciso di mostrarle un filmato da Amici 2006, anno in cui vinse il ballerino Ivan D’Andrea, in cui ospite del programma fu proprio Mango.

Nel filmato, non solo si vede Mango esibirsi con Piccolissima, e il commento di Angelina, visibilmente emozionata e tesa, (“Che bravo che era”, queste le parole della ragazza) ma si sente anche il cantautore esprimere il suo parere su una delle cantanti di quell’edizione, Rita Comisi.

Mango infatti non era stato ospite del programma solo per promuovere il suo singolo ma aveva anche incontrato nel pomeriggio tutti i ragazzi di quell’edizione cercando di dare loro dei consigli schietti e sinceri.

Angelina, che all’epoca aveva 5 anni e quindi non ricordava questo momento, ha commentato:

“Lui era gentilissimo e io cerco di esserlo a mia volta. Noi avevamo un bellissimo rapporto e nonostante fosse molto impegnato, stava spesso fuori casa per lavoro, il tempo quando c’era lo dedicava totalmente a noi, a me, mio fratello e mia mamma. Negli ultimi anni ne ho visti molti di video come questo e cerco di guardarli con il sorriso, soprattutto quelli mentre canta. Io lo guardo e cerco di prendere spunto per poi cantare, cerco di guardarlo in modo distaccato, per assimilare e cercare di dividere l’artista dai miei ricordi”

A quel punto la Cuccarini le chiede qual’è insegnamento del padre che porta con sé e Angelina risponde con queste parole:

“Mio padre per amore ha fatto le scelte più importanti della sua vita. E lui si è dedicato totalmente alla famiglia, ovviamente, e alla musica. Lui si è reso conto da bambino che aveva questa predisposizione e quindi ha sentito non come un dovere in maniera negativa, ma come un dovere in maniera positiva. Quindi portare rispetto nei confronti di questo dono che gli era stato dato. E coltivarlo, e studiare, e imparare. Ed è un po’ quello che io sto cercando di fare. E questo suo mettere la musica davanti a tutto probabilmente è l’insegnamento che più mi serve nella mia vita visto che voglio fare questo lavoro. Dal punto di vista umano credo che la gentilezza sia la cosa più importante che mi ha dato mio padre. L’esempio di una persona che chiede scusa, che ascolta, che dà alle persone. Io cerco di essere così perché l’ho visto fare da lui e lo vedo fare da mia madre tutt’oggi.“

Sui suoi inizi nel mondo della musica la ragazza racconta:

“Per me non c’è stato un percorso. Io non ricordo quando ho iniziato a cantare. Ogni tanto ho visto i video di me a 2 anni…. io non ho mai studiato in realtà, ho solo ascoltato da quello che loro mi hanno fatto ascoltare. Io attingevo… sono figlia d’arte ma spero di non dover più dimostrare nulla, ma di divertirmi e basta“.

Qui potete vedere direttamente da Witty Tv l’incontro di cui sopra. A seguire invece una lunga intervista con Angelina Mango realizzata dal nostro sito a fine ottobre 2022.